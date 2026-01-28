¿Cuánto costará el pasaje del AeroMetro? Municipalidad lo revela

La Municipalidad de Guatemala inició este mes los trabajos de construcción del AeroMetro, por lo que surgieron algunas dudas como el valor del pasaje para este servicio.
El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, brindó detalles sobre el nuevo medio de transporte para los capitalinos.
El costo del pasaje esta en la misma licitación de la implementación del AeroMetro y el costo estimado es de Q6, en las dos lineas.
El alcalde añadió que con el AeroMetro se amplía la oferta de transporte para los ciudadanos, quienes podrán optar por usar el Transmetro, TuBus, o el AeroMetro de acuerdo a sus necesidades.
El funcionario agregó que en la construcción se genera más de 2 mil 500 empleos y en su operación también se generará la misma cantidad de empleos directos, por lo que genera también impacto económico.
El Aerometro forma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana y tiene como propósito brindar un servicio de transporte eficiente, accesible, seguro, incluyente, sostenible y amigable con el medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de la población.
El proyecto del Aerometro que conectará Mixco y la ciudad. Este servicio de transporte público tendrá varios beneficios para el país.
Este sistema de transporte es ecológicamente amigable, debido a que es 100 por ciento eléctrico.
Recorrido
El recorrido dará inicio en Molino de las Flores, en la calzada Roosevelt habrá diferentes estaciones, luego se trasladará a El Trébol para dirigirse a Montúfar y culminar en la Plaza España.
En total son 10 estaciones, las cuales conectarán con el sistema del Transmetro. El trayecto de aproximadamente 8.9 kilómetros será de unos 28 minutos.