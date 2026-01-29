 Panamá da seguimiento a accidente de lancha en Guatemala
Nacionales

Panamá da seguimiento a tragedia en lago Atitlán donde murieron dos turistas

Se informó que la embajada panameña en el país mantiene comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas.

Compartir:
La lancha "Tiburón" volcó en el lago de Atitlán, Sololá, el martes, 27 de enero de 2026., Ejército de Guatemala
La lancha "Tiburón" volcó en el lago de Atitlán, Sololá, el martes, 27 de enero de 2026. / FOTO: Ejército de Guatemala

La mayoría de los pasajeros de una lancha que se accidentó el martes pasado en el turístico lago de Atitlán, en el oeste de Guatemala, eran panameños, dijo este jueves la Cancillería de Panamá al informar que hace seguimiento a este suceso, en el que fallecieron al menos dos mujeres de este país.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de la provincia guatemalteca de Sololá informó el martes pasado que las fallecidas eran dos mujeres panameñas de entre 28 y 40 años, y que otras cuatro personas que fueron rescatadas del agua sufrieron una crisis nerviosa.

En un comunicado difundido este jueves, la Cancillería de Panamá confirma la muerte de las dos panameñas, cuyas identidades "se encuentran en proceso de verificación oficial", así como el "rescate de varios pasajeros", y agregó que "se mantiene la búsqueda de una persona que presuntamente viajaba en la lancha", sin más detalles.

En la embarcación, que se volcó aparentemente por fuertes ráfagas de viento y al fenómeno climático conocido como Xocomil de acuerdo con la información preliminar, viajaban "pasajeros en su mayoría de nacionalidad panameña", indicó la Cancillería.

También, agregó que la Embajada de Panamá en Guatemala mantiene en comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas y con los familiares de las personas afectadas, brindando la asistencia correspondiente.

"La información se mantiene en desarrollo y los nombres de las víctimas permanecerán bajo reserva hasta que las autoridades competentes notifiquen formalmente a sus familiares", añadió la misiva oficial.

Seguimiento al incidente acuático

El martes el piloto de la embarcación, que no fue identificado, quedó arrestado a la espera de que se dictamine su responsabilidad en el accidente. En declaraciones a medios guatemaltecos, puntualizó que fue una ráfaga de viento lo que volcó a la lancha y aseguró que todos los pasajeros llevaban chaleco salvavidas.

Guatemala recibió en 2025 un total de 3,3 millones de turistas, la cifra más alta de su historia, según datos oficiales.

En Portada

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CCt
Nacionales

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CC

08:48 AM, Ene 29
Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana t
Deportes

Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana

09:33 AM, Ene 29
Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especialt
Farándula

Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especial

08:52 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos