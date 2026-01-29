 FOTOS. Talan árboles por construcción del AeroMetro
FOTOS. Talan árboles por construcción del AeroMetro

El Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental, y en compensación la empresa ejecutora deberá deberá ejecutar un plan de compensación de 2 mil 500 nuevos árboles.

El Ministerio de Ambiente avaló el proyecto tras un compromiso de un plan de compensación de 2 mil 500 nuevos árboles. , Foto Omar Solís
El Ministerio de Ambiente avaló el proyecto tras un compromiso de un plan de compensación de 2 mil 500 nuevos árboles. / FOTO: Foto Omar Solís

La Municipalidad de Guatemala avanza con los trabajos para la construcción del AeroMetro, en la calle Montúfar de la zona 9, para lo cual fue necesario la tala de varios árboles en dicho sector, específicamente en la 12 calle entre la 6ta. y 7ma. avenida de dicha zona.

En un recorrido que realizó Emisoras Unidas se observó que los árboles de la 12 calle entre la 6ta. y 7ma. avenida fueron talados.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó la licencia ambiental al proyecto AeroMetro, impulsado por la Municipalidad de Guatemala.

La cartera enfatizó que el arbolado cumple importantes e irremplazables funciones ambientales, sociales y paisajísticas, por lo que se planteó la necesidad de buscar respuestas ante el hecho de que para el desarrollo de esta obra sería necesario remover 721 árboles.

En ese sentido, tras hacer las verificaciones y análisis respectivas, se determinó que la empresa Cablevía de Guatemala S. A. deberá ejecutar un plan de compensación con un mínimo de 2 mil 500 nuevos árboles. Este punto quedó definido en la licencia ambiental extendida.

El proyecto de reforestación que se definió ante el retiro del arbolado es el siguiente:

  • Fase 1: 725 árboles (510 en el vertedero de zona 3 y 215 a lo largo de los tramos laterales del proyecto).
  • Fase II: 932 árboles en los tramos laterales y camellón central.
  • Fase III: 912 árboles a lo largo del camellón central del proyecto.

El Ministerio de Ambiente destacó que dará seguimiento estricto a la ejecución de este proyecto que permitirá a la Ciudad contar con un nuevo sistema de transporte. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia ambiental.

Guatemala y Villa Nueva exponen avances de proyecto que conectará ambos municipios

Las autoridades municipales dieron a conocer primera fase del proyecto del puente Metro Línea Blanca.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

