Hombre fallece tras caer en represa de Villa Canales

Un hombre murió luego de caer a a una represa ubicada en la aldea El Jocotillo, municipio de Villa Canales, Guatemala. Su cuerpo fue recuperado en horas de la noche del pasado miércoles, 28 de enero. Las circunstancias del incidente no han sido esclarecidas.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un caso de una persona desaparecida en las aguas de la represa Aguacapa, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los equipos de emergencias empezaron con el proceso de rastreo en la zona donde ocurrieron los hechos. A esta búsqueda se sumaron elementos de la sección de Hombres Rana de la referida institución, especializados en la búsqueda y rescate acuáticos.
Las labores se llevaron a cabo durante la tarde y noche de ayer. Finalmente, el afectado fue localizado, aunque lamentablemente ya no contaba con signos vitales.
"Luego de varias inmersiones de los miembros de la sección de ‘Hombres Rana’ se logra recuperar el cuerpo del hombre que cayó en las aguas de la represa, llevándolo a la superficie para los trámites de rigor", explicó Oscar Sánchez, vocero de la entidad de socorro.
Agregó que la persona fallecida fue identificada como Erwin Rodolfo Sotoj Ismatul, de 26 años.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió este incidente para llevar a cabo las diligencias correspondientes y coordinar el retiro del cuerpo.
Dos panameñas mueren tras volcar lancha en el lago Atitlán
Dos mujeres de nacionalidad panameña murieron el pasado martes cuando volcó la lancha turística en la cual viajaban en el lago de Atitlán, en el departamento de Sololá, según informaron los cuerpos de socorro.
En el accidente resultaron con crisis nerviosa otras cuatro personas rescatadas en el agua, de acuerdo con el portavoz de los Bomberos Voluntarios de la región, Luis de León.
Las mujeres fallecidas son de nacionalidad panameña y tienen entre 28 y 40 años, aproximadamente, precisó la misma fuente.
De León indicó a periodistas que la probable causa del accidente fue el fuerte viento que hizo volcar la embarcación en el lago de Atitlán, uno de los principales puntos turísticos del país centroamericano.
El piloto de la embarcación, que no fue identificado, quedó arrestado a la espera de que se dictamine su responsabilidad en el accidente.