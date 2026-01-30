Caravana del Zorro 2026: instalarán 32 puestos de control para 80 mil peregrinos

La 65° edición de la Caravana del Zorro, que se realizará el próximo 7 de febrero, contará con un plan de seguridad implementado por el Departamento de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC), que trabajará en conjunto con policías municipales de las áreas incluidas en el recorrido de esta masiva romería.
Según las autoridades, se tiene previsto que aproximadamente 80 mil motociclistas se sumen a esta actividad que se realiza anualmente e incluye una caravana que sale desde la Ciudad de Guatemala hasta Esquipulas, Chiquimula, para visitar al Cristo Negro del templo de esa localidad.
Las autoridades brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer el plan interinstitucional que se elaboró para este evento con el objetivo de resguardar a quienes participan en el recorrido y a la población en general.
Para brindar atención durante el trayecto, se instalarán 32 puestos de control y asistencia, distribuidos a lo largo de la ruta, con los cuales buscan monitorear el tránsito, atender emergencias y brindar apoyo preventivo a los conductores.
La medida cobrará vigencia desde las 5:00 horas del viernes 6 de febrero y se mantendrá hasta las 18:00 horas del domingo 8 de febrero, período durante el cual se realizarán operativos de control, regulación vial y se mantendrá señalización para evitar incidentes.
Además, piden a los peregrinos motorizados utilizar casco, respetar los límites de velocidad y no ingerir bebidas alcohólicas.
La Caravana del Zorro partirá desde la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de Guatemala, y recorrerá 222 kilómetros hasta llegar a la la Basílica de Esquipulas, Chiquimula.
Las entidades que trabajarán coordinadas enfatizaron que con este plan se busca prevenir incidentes en la ruta y asegurar la integridad de los participantes y observadores mientras se realiza esta masiva actividad.