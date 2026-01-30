 Caravana del Zorro 2026: instalarán 32 puestos de control para 80 mil peregrinos
Nacionales

Caravana del Zorro 2026: instalarán 32 puestos de control para 80 mil peregrinos

Según las autoridades, con este plan se busca prevenir incidentes en la ruta y asegurar la integridad de los participantes.

Compartir:
-
SegundaentregaenelColordelaCaravanadelZorro2025(11) / FOTO:

La 65° edición de la Caravana del Zorro, que se realizará el próximo 7 de febrero, contará con un plan de seguridad implementado por el Departamento de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC), que trabajará en conjunto con policías municipales de las áreas incluidas en el recorrido de esta masiva romería.

Según las autoridades, se tiene previsto que aproximadamente 80 mil motociclistas se sumen a esta actividad que se realiza anualmente e incluye una caravana que sale desde la Ciudad de Guatemala hasta Esquipulas, Chiquimula, para visitar al Cristo Negro del templo de esa localidad.

Las autoridades brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer el plan interinstitucional que se elaboró para este evento con el objetivo de resguardar a quienes participan en el recorrido y a la población en general.

Para brindar atención durante el trayecto, se instalarán 32 puestos de control y asistencia, distribuidos a lo largo de la ruta, con los cuales buscan monitorear el tránsito, atender emergencias y brindar apoyo preventivo a los conductores.

La medida cobrará vigencia desde las 5:00 horas del viernes 6 de febrero y se mantendrá hasta las 18:00 horas del domingo 8 de febrero, período durante el cual se realizarán operativos de control, regulación vial y se mantendrá señalización para evitar incidentes.

Además, piden a los peregrinos motorizados utilizar casco, respetar los límites de velocidad y no ingerir bebidas alcohólicas. 

La Caravana del Zorro partirá desde la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de Guatemala, y recorrerá 222 kilómetros hasta llegar a la la Basílica de Esquipulas, Chiquimula.

Las entidades que trabajarán coordinadas enfatizaron que con este plan se busca prevenir incidentes en la ruta y asegurar la integridad de los participantes y observadores mientras se realiza esta masiva actividad.

En Portada

Accidente múltiple en ruta al Atlántico: Vehículos volcados y personas heridast
Nacionales

Accidente múltiple en ruta al Atlántico: Vehículos volcados y personas heridas

07:16 AM, Ene 30
Así quedan los play-offs de la Champions Leaguet
Deportes

Así quedan los play-offs de la Champions League

05:32 AM, Ene 30
Video muestra choque de motorista contra vehículo estacionado tras breve distracción en Zacapat
Nacionales

Video muestra choque de motorista contra vehículo estacionado tras breve distracción en Zacapa

07:15 AM, Ene 30
Destrozan en redes a Deanna Melillo por darle proteína de adulto a su hijat
Farándula

Destrozan en redes a Deanna Melillo por darle proteína de adulto a su hija

08:14 AM, Ene 30

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos