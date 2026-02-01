 Continúan operativos de la PNC por el Estado de Sitio
Nacionales

Fotos: Continúan operativos de la PNC por el Estado de Sitio

La PNC instaló puestos de registro en colonias y vías principales para prevenir acciones de violencia.

El puesto de registro de la calzada Atansio Tzul sirvió para identificar a los ciudadanos., PNC de Guatemala.
El puesto de registro de la calzada Atansio Tzul sirvió para identificar a los ciudadanos. / FOTO: PNC de Guatemala.

En el marco del Estado de Sitio que rige en el territorio nacional, la Policía Nacional Civil (PNC) instaló operativos en varios sectores de la capital y ejecutó acciones contra puntos de narcomenudeo en los departamentos. Uno de los puestos de registro se instaló en el bulevar La Pedrera, zona 6 capitalina.

En ese lugar agentes de la comisaría 12 y del Departamento de Tránsito de la PNC verificaron que los pilotos automovilistas y motoristas, cumplan con las normas de tránsito para prevenir accidentes viales.

El oficial a cargo de los operativos en La Pedrera, zona 6, aseguró que el objetivo es que las personas puedan transitar con seguridad y libertad por el sector. Agregó que buscan que la población esté segura de que no ocurrirá ningún hecho negativo en su demarcación.

"Pedimos por favor a la población que tenga comprensión a la hora de que nosotros los identifiquemos, ya que únicamente lo hacemos por el bienestar de ellos", solicitó.

El agente aseguró que la PNC sigue actuando en el marco de los Derechos Humanos al momento de identificar a las personas.

Más operativos en la capital

La PNC también desarrolló patrullajes y operativos conjuntos de manera coordinada con el Ejército de Guatemala en diversos sectores de la zona 12. Entre varias acciones, instalaron un puesto de control sobre la calzada Atanasio Tzul, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En este sector hicieron el alto a varios conductores de motocicletas y carros, para realizar controles e identificación de ciudadanos. Las acciones incluyen el registro de personas para la ubicación de armas que se porten de manera prohibida.

Acciones contra el narcomenudeo

La PNC informó que como parte de los patrullajes y operativos del Estado de Sitio lograron la aprehensión de un hombre de 23 años identificado como Esneider "N". en el área de Sansare, departamento de El Progreso.

Precisaron que al detenido le encontraron siete colmillos con cocaína y Q.200 en efectivo, que presuntamente eran producto de la venta de drogas.

En otra captura, los agentes policiales reportaron la detención de un hombre en el cantón Canoas, del departamento de Jutiapa. Según el reporte, Felix "N" fue identificado por medio del sistema de la PNC, e identificaron que tenía orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa.

