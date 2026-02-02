PEI exige resoluciones oportunas de amparos para garantizar integridad en elecciones de segundo grado

El Panel de Expertos Independientes (PEI-GT) presentó este lunes 2 de febrero una carta abierta al pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) con respecto a los amparos presentados en el marco de los procesos de elección de magistrados de esa instancia y de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) que se desarrollarán en 2026.
Por medio del documento, se solicita que los recursos presentados en las elecciones de segundo grado sean resueltos conforme a los plazos establecidos en la ley, garantizando la constitucionalidad, integridad y los principios democráticos de los procesos, así como su protección frente a intentos de viciarlos o retrasarlos.
Los profesionales que acudieron al alto tribunal constitucional para presentar la carta son: José Ugaz, abogado peruano; Ana Lorena Delgadillo Pérez, de México; y Jaime Arellano, de Chile.
"Hemos venido a entregar una carta expresando nuestra preocupación. Está dirigida a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a raíz de los hechos que han sido públicos, en el sentido de que se han presentado acciones de amparo para cuestionar la estructuración histórica de la votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala", dijo.
Agregó que se han interpuesto dos amparos por dos ciudadanos diciendo que solo deberían votar en esa elección quienes ejercen como abogados y no las profesiones afines, como se ha hecho en varias elecciones anteriores. También expuso que hay tres magistrados, dos titulares y un suplente, que han acogido ese pedido y han solicitado que se ponga en agenda para poder discutirlo y tomar una decisión en la Corte.
"Estos nos preocupa, porque con los antecedentes de maniobras que se han venido observando para dificultar la transparencia y la legitimidad de las elecciones a la fiscalía general y a la CC, esto efectivamente se puede constituir en un elemento que le reste confianza a la población de Guatemala en el resultado de estas elecciones y que, además, incremente la sensación de que, como en elecciones pasadas, hay intereses políticos para poder de alguna manera desviar los resultados", añadió Ugaz.
Resaltan necesidad de tener elecciones transparentes
El abogado peruano señaló que Guatemala está viviendo un estado de Sitio producto de una crisis generada por el crimen organizado. En ese contexto, mencionó que es bueno tener en cuenta que estas elecciones del MP y CC tienen que ver directamente con los problemas de crimen, impunidad y corrupción en el país.
Por lo tanto, según sus palabras, es de máximo interés, incluso para la comunidad internacional, que se hagan elecciones transparentes, competitivas y públicas, con actuaciones que permitan llegar a la certeza que los candidatos que sean elegidos para estas posiciones sean los mejores ciudadanos y profesionales del país.
Por su parte, Delgadillo mencionó que frente a los amparos que se puedan promover, que pueden ayudar a enmendar el proceso o ser maliciosos, lo importante es que la Corte establezca un mecanismo para que se pueda priorizar la resolución y ejecutoria de estas acciones.
"Estando frente a un proceso de elección que es de máxima importancia para la vida democrática de Guatemala y la vida de las personas, estos amparos deberían resolverse con la prioridad, celeridad y la profundidad que requieren. Nos preocupa mucho que la Corte tenga procesos para detectar justamente aquellos amparos realizados para entorpecer el proceso, eso se puede detectar muy fácilmente, o para detectar los que pueden ayudar a recomponer algunos aspectos del proceso", puntualizó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.