CANG pide aclaración sobre amparo en elecciones

La presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, informó que se presentó ante la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo una solicitud de aclaración en relación al amparo que ordena modificar la convocatoria a las elecciones a celebrarse esta semana.
Según explicó, la resolución de la sala es "muy ambigua", por lo que se pidió que se aclarara si solo se debe depurar el padrón electoral o si también se debe cambiar de fecha para la elección de un magistrado titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad (CC).
El amparo provisional al que se hace referencia fue otorgado al abogado Diego Sagastume Vidaurre y le ordena a la junta directiva del CANG que modifique la convocatoria a elecciones para magistrados del alto tribunal constitucional.
De acuerdo con el fallo, en un plazo de seis horas se deberá dejar establecido que en el proceso que se desarrollará esta semana quedan fuera de la votación los profesionales de ciencias afines y solo podrán participar quienes cuentan con título de "abogados".
Los magistrados Irma Sosa, Roberto Morales y Caren Guzmán consideraron que la literal "E" del artículo 269 de la Constitución Política de la República Guatemala, que define la integración de la CC, indica que el magistrado titular y suplente electo por el CANG debe ser designado por la asamblea de Colegio de Abogados.
En ese sentido, los togados consideraron que el referido párrafo delimita exclusivamente a los abogados y la convocatoria debería ser únicamente para los profesionales del derecho agremiados al referido colegio profesional, excluyendo a las profesiones afines.
Al respecto, Gámez detalló a través de las redes sociales que, dentro del plazo fijado, se procedió a solicitar aclaración a la sala, "debido a falta de claridad en los términos de la ejecución del amparo otorgado"; asimismo se planteó Ocurso ante la CC. "Por favor estén atentos a los acontecimientos", agregó en la publicación.