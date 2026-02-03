 Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidente
Nacionales

Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidente

Seis integrantes de la Corte Suprema enviaron una carta al presidente en funciones, Carlos Lucero, para que se lleve a cabo un pleno extraordinario.

Corte Suprema de Justicia de Guatemala,
Corte Suprema de Justicia de Guatemala

Seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviaron una carta al presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ), Carlos Lucero Paz, para que se convoque de forma inmediata a pleno extraordinario para la elección del presidente oficial.

Según la información compartida, la solicitud fue planteada por los integrantes de la referida Corte, Claudia Paredes, Clemen Juárez, Gustavo Morales Duarte, Jeni Alvarado Teni, René Girón y Teódulo Cifuentes-

Hasta el momento, de acuerdo con fuentes oficiales, no se ha hecho la convocatoria a una sesión extraordinaria porque la magistrada Flor de María Gálvez solicitó ausentarse a sus funciones por algunos días.

