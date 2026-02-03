Presentan tachas contra candidatos a magistrados del TSE

La Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó este martes 3 de febrero la recepción de tachas en contra los aspirantes a una magistratura en el ente electoral.
Durante este período los cuatro postulantes que presenta expedientes incompletos, debían acreditar sus pruebas de descargo y subsanar los requisitos pendientes, y la población guatemalteca, tuvo la oportunidad de presentar cualquier objeción, tacha o impedimento debidamente fundamentado, contra los candidatos.
El excandidato presidencial Carlos Pineda, fue uno de los últimos en acudir a presentar impedimientos contra los magistrados del TSE, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Alba Susana López Racanac, por supuestamente violentar los derechos de más de 1,000 candidatos en su participación electoral del año 2023.
Juan Francisco Solórzano Foppa, presentó una tacha en contra de Lesther Castellanos Rodas, por falta de idoneidad y de honorabilidad que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, e irregularidades en sus funciones como relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
El diputado Adim Maldonado, presentó una tacha contra del magistrado de la Sala Sexta Administrativa de lo Contencioso, Roberto Estuardo Morales Gómez, por resoluciones emitidas con anterioridad contra el partido Verde.
La misma Sala que otorgó un amparo provisional al abogado Diego Sagastume Vidaurre y le ordenó a la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) que modifique la convocatoria a elecciones para magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC).
La resolución dejó fuera de la votación los profesionales de ciencias afines y solo podrán participar quienes cuentan con título de "abogados".
Más temprano, el diputado José Chic, de la bancada VOS, presentó tachas contra el actual Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova aspirante a una magistratura en el TSE.
"Ha jugado un papel nefasto en la protección de derechos humanos y sería un atentado que personajes como él llegaran a ocupar una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral, ha sido un protector silencioso de aquellos que alegaban fraude electoral en el país", indicó el diputado José Chic.
El miércoles 4 de febrero se reanudará formalmente las sesiones para continuar con el análisis de los expedientes.
La Comisión de Postulación continúa con la revisión de los 181 expedientes recibidos, consolidando un proceso que busca fortalecer la institucionalidad electoral.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*