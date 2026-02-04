Arévalo a los abogados: "Hago un llamado al voto informado"

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este miércoles, 4 de febrero, al proceso de elección de magistrados titular y suplente que lleva a cabo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en el que tuvo que ser modificada la convocatoria a votaciones por orden de una sala, lo que dejó fuera a los profesionales de las ciencias afines.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario dijo que este es un día importante para la recuperación de la justicia y la defensa de la democracia. A la vez, se pronunció sobre el fallo que modificó la forma en que se desarrollarían las votaciones e hizo referencia a actos arbitrarios.
"Hoy, el Colegio de Abogados tiene en sus manos la elección de uno de los magistrados que va a integrar la Corte de Constitucionalidad, la máxima corte en el sistema de justicia de nuestro país. Es, por tanto, un voto crucial no solo para el presente, sino para el futuro. Sin embargo, lamentamos que se hayan tomado criterios de manera arbitraria en el contexto de este proceso, como lo es la exclusión de los profesionales de las ciencias afines que son miembros del colegio", expresó.
El gobernante recordó que las dos elecciones que se han hecho anteriormente de las que han salido magistrados que han servido en la CC se han realizado sin establecer esta diferenciación. En ese sentido, consideró que hacerlo de esta manera a solo horas de la votación evidencia "arbitrariedad" y "desesperación" de quienes, según sus palabras, están intentando hacer una manipulación para impedir la libre expresión de todas las personas que tienen derecho.
Defiende procesos libres y voto informado
Arévalo consideró que los procesos de elección deben ser amplios, legítimos y no excluyentes y señaló que es fundamental que mantengan la mayor representación y legitimidad posibles. Y por eso, aseguró que hoy más que nunca es importante que todos y todas los abogados y notarios del país acudan a ejercer su voto.
En su opinión, un voto no ejercido es una concesión a quienes están queriendo manipular estos procesos y, por lo tanto, están desvirtuando nuestra democracia.
"Hago un llamado al voto informado, al voto consciente, al voto que se hace con una brújula ética clara. A votar por los candidatos y candidatas más capaces, honestos y comprometidos con el bienestar del pueblo de Guatemala y con la plena vigencia del estado de derecho", pronunció.
Finalmente, consideró que se necesita respaldar a los candidatos que respondan al verdadero sentido de justicia que tanto necesita y anhela el país y no a "intereses oscuros y mezquinos" que por décadas han cooptado las instituciones. "Candidatos que se juegan hoy la democracia para permitirle a nuestros hijos un mejor mañana", concluyó.