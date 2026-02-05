 Varillas de construcción incrustadas en un bus en zona 13
Nacionales

Varillas de construcción se incrustan en bus extraurbano en zona 13

Los perfiles de hierro perforaron la parte de la cabina de la unidad de transporte extraurbano.

., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito reportaron durante la tarde de este jueves, 5 de febrero, una interrupción en la circulación en la avenida Hincapié y 4ª calle de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala debido a un incidente en el que se vieron involucrados los pilotos de un vehículo de transporte pesado y un bus.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que se trató de una situación de riesgo en la que el autobús extraurbano quedó con varias varillas de hierro incrustadas en el área de la cabina.

Amílcar Montejo, portavoz de la institución, explicó que un cabezal transportaba hierro y parte de la carga quedó expuesta. Entonces, el conductor de la unidad de transporte de pasajeros no se percató de esta situación y siguió movilizándose en el área, lo que generó que los perfiles impactaran en la ventana delantera.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron avisos sobre este hecho, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas establecieron que las varillas de construcción que perforaron la cabina del bus pasaron "a centímetros" del piloto, pero no le causaron daños mayores. El afectado únicamente resultó con golpes leves y crisis nerviosa y, tras ser estabilizado, fue trasladado a un centro asistencial privado para su evaluación.

Asimismo, los paramédicos les brindaron asistencia a los pasajeros que sufrieron crisis nerviosa tras el accidente. Se constató que no se encontraban heridos, por lo que no fue necesario su ingreso a un hospital.

Paso parcialmente cerrado

En el lugar donde ocurrió este hecho vial se mantiene presencia de los cuerpos de socorro, agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la PMT. Las acciones se desarrollan para atender a los afectados y poder movilizar los vehículos involucrados.

Debido a las labores que se llevan a cabo por parte de las autoridades y la presencia del bus y el cabezal, el paso está parcialmente cerrado en el sector.

"Ya estamos coordinando apoyo para liberar el tramo", informó el portavoz de la PMT.

En el contexto de una nueva jornada marcada por percances viales, se reiteró el llamado de parte de las distintas instituciones para conducir con precaución y estar atentos a las señales de tránsito y atender las instrucciones de los agentes que regulan el paso en los distintos sectores.

