 Semilla presenta amparo contra proyecto del AeroMetro
Los diputados consideran que se dieron irregularidades al momento de aprobar el AeroMetro.

Diputados de la bancada Semilla anunciaron que presentaron las acciones legales contra el proyecto del Aerometro, Captura de pantalla
Diputados de la bancada Semilla anunciaron que presentaron las acciones legales contra el proyecto del Aerometro / FOTO: Captura de pantalla

La bancada Semilla anunció que accionó legalmente contra la Municipalidad de Guatemala, por la implementación del proyecto del AeroMetro, ya que consideran que se dieron irregularidades al momento de aprobarlo.

El diputado, Samuel Pérez, indicó que se presentaron un amparo preventivo para detener la construcción del AeroMetro y proteger los derechos de los vecinos, ante las "graves irregularidades" detectadas en la aprobación de dicha obra, así como una denuncia penal para que se investigue a los responsables por posibles delitos como abuso de autoridad, fraude e incumplimiento. 

"Creemos en un Estado que impulse el desarrollo pero con reglas claras, con transparencia y poniendo a las personas por delante de los grandes intereses de unos pocos", manifestó Pérez. 

El diputado explicó que el proyecto se sustento en un supuesto dictamen técnico, firmado por una persona sin la idoneidad legal, ni la autoridad administrativa para hacerlo, un contratista externo recién graduado sin facultades de decisión. 

Pérez agregó que las bases de licitación no fueron aprobadas por el Concejo Municipal, si no por un funcionario sin competencia para ello, además cuestionó el concurso oferente que duró solo 30 minutos, con un solo oferente. El diputado indicó que el AeroMetro no es la solución para una de las arterias viales más transitadas de Centroamérica. 

AeroMetro

La Municipalidad de Guatemala busca implementar más de 450 cabinas para transportar a 12 personas cada una, por medio de cable, en un sistema de transporte 100% eléctrico. La comuna capitalina informó en sus canales oficiales que con este tipo de transporte se espera obtener un menor tiempo de viaje.

El sistema permitirá una reducción del 50% o más del tiempo de trayecto entre los sectores de la Ciudad de Guatemala y Mixco. Por medio de 12 estaciones, el Aerometro busca trasladar a más de 374 mil personas diariamente.

Según una publicación de la Municipalidad de Guatemala, la línea 1 del Aerometro contará con cuatro estaciones desde la Calle Montúfar y Plaza España, hasta El Trébol.

En la línea 2, las autoridades esperan poner a disposición ocho estaciones que van desde El Trébol hasta la Colonia Molino de Las Flores, Mixco.

Se postulan primeros aspirantes a la CC en rectoría de la USAC

La magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Susana Lemus Arriaga, presentó su documentación para buscar la reelección.

Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7

