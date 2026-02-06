Comando armado dispara contra vivienda en Izabal

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un comando armado atacó a balazos una vivienda ubicada en el barrio La Casona, en el municipio de Los Amates, Izabal. El hecho ocurrió el jueves 5 de febrero y fue captado por una cámara de seguridad instalada en el inmueble.
En las imágenes se observa cómo varios individuos fuertemente armados, vestidos con uniformes tácticos negros y gorros pasamontañas, llegan al lugar a bordo de al menos cinco vehículos todoterreno. Segundos después, los sujetos descienden de los automotores y abren fuego de manera directa contra la residencia.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, el ataque fue repelido por guardaespaldas de la familia propietaria del inmueble, lo que provocó un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, los atacantes huyeron del lugar.
En el área se localizaron múltiples casquillos de proyectil de arma de fuego, presuntamente de fusil, así como varios vehículos con impactos de bala dentro de la propiedad atacada, lo que evidencia la magnitud del ataque armado.
Reportan personas heridas
Según información oficial, al menos tres personas resultaron heridas durante el incidente. Hasta el momento se desconoce la identidad de los lesionados y su estado de salud. Las autoridades no han confirmado si los heridos pertenecen al grupo atacante o a los ocupantes del inmueble.
Hasta ahora, no se ha establecido el móvil del ataque y ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional Civil han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso o avances en la investigación.
Atacan a alcalde en Los Amates
Este nuevo hecho de violencia se registra al menos 11 días después de que el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Jordán, y su esposa, Karla Salguero de Jordán, sufrieran un ataque armado mientras se desplazaban en su vehículo por la aldea El Rico, en la misma jurisdicción.
En ese incidente, desconocidos emboscaron el automóvil del funcionario y dispararon en repetidas ocasiones. Ambos resultaron ilesos y la PNC confirmó posteriormente la captura de tres presuntos responsables.