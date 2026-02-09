Accidente vial en ruta al Pacífico deja dos fallecidos

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes, 9 de febrero, en el kilómetro 159 de la ruta al Pacífico, en la circunvalación de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. El saldo fue de dos personas fallecidas.
De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, en este punto se registró una fuerte colisión en la que se vieron involucrados los conductores de un vehículo tipo sedán y un camión.
Al percatarse de lo ocurrido en la carretera, los transeúntes se comunicaron a la línea telefónica de la institución de socorro para reportar el caso y solicitar apoyo. En ese sentido, varias unidades de emergencia fueron trasladadas al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en el interior del automóvil permanecían dos personas que presentaban múltiples lesiones y estaban en estado inconsciente. Al evaluarlas, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
"El personal de la 6ª compañía procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes. Y, tras obtener previa autorización, trabajó con el equipo especial de rescate denominado ‘quijada de la vida’ para extraer los cuerpos de un hombre y una mujer que presentaban politraumatismo", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas del percance ha podido ser identificada.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.
Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.