 Accidente vial en ruta al Pacífico deja dos fallecidos
Nacionales

Tragedia en ruta al Pacífico: Dos fallecidos en accidente vial

Fue necesario utilizar equipo especial de rescate para extraer los cuerpos de las víctimas.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes, 9 de febrero, en el kilómetro 159 de la ruta al Pacífico, en la circunvalación de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. El saldo fue de dos personas fallecidas.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, en este punto se registró una fuerte colisión en la que se vieron involucrados los conductores de un vehículo tipo sedán y un camión.

Al percatarse de lo ocurrido en la carretera, los transeúntes se comunicaron a la línea telefónica de la institución de socorro para reportar el caso y solicitar apoyo. En ese sentido, varias unidades de emergencia fueron trasladadas al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en el interior del automóvil permanecían dos personas que presentaban múltiples lesiones y estaban en estado inconsciente. Al evaluarlas, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

"El personal de la 6ª compañía procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes. Y, tras obtener previa autorización, trabajó con el equipo especial de rescate denominado ‘quijada de la vida’ para extraer los cuerpos de un hombre y una mujer que presentaban politraumatismo", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas del percance ha podido ser identificada.

- Le puede interesar:

Localizan vehículo quemado en zona 15

Las fuerzas de seguridad resguardan el área.

Muertes por accidentes en 2025

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.

Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.

Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.

En Portada

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistradost
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

04:15 PM, Feb 09
Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judicialest
Nacionales

Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

03:41 PM, Feb 09
Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowlt
Deportes

Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

03:10 PM, Feb 09
¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?t
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

03:20 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos