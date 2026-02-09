 Accidente múltiple en ruta Antigua-San Lucas
Nacionales

Accidente múltiple: Seis vehículos colisionan en ruta entre Antigua Guatemala y San Lucas

Los bomberos atendieron a varias personas que presentaban lesiones y crisis nerviosa.

Compartir:
Los seis vehículos colisionaron "en cadena" en el km 32 de la RN-10., Bomberos Municipales Departamentales
Los seis vehículos colisionaron "en cadena" en el km 32 de la RN-10. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito múltiple se registró poco después del mediodía de este lunes, 9 de febrero, en el kilómetro 32 de la RN-10, tramo que comunica entre Antigua Guatemala y San Lucas Sacatepéquez, en jurisdicción de la aldea La Libertad.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, en el hecho se vieron involucrados los conductores de seis vehículos que chocaron en cadena después de que aparentemente el primero de estos frenara de repente, sin emitir las alertas para que los demás pudieran tomar las precauciones necesarias.

Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron varias unidades al lugar para atender a los posibles afectados, ya que se les notificó sobre un percance en este punto. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que había algunas personas lesionadas.

"En el lugar se atendieron a las personas que presentaban crisis nerviosa y golpes leves", explicó el portavoz de la institución, Edwin Xeper.

El socorrista compartió que, según las versiones de los conductores involucrados, en cercanías del área donde ocurrió el accidente había un grupo de trabajadores de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) llevando a cabo labores en el arriate central.

Debido a la referida situación, en la vía pública había colocada señalización. Entonces, cuando un conductor se percató de este asunto y frenó, pero posteriormente otro vehículo lo impactó y cuatro más colisionaron uno tras otro.

* Le puede interesar:

Hombre resulta herido en ataque armado en zona 7

El incidente armado ocurrió en la colonia San Martín.

Dos fallecidos en accidente vial en ruta al Pacífico

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes, 9 de febrero, en el kilómetro 159 de la ruta al Pacífico, en la circunvalación de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. El saldo fue de dos personas fallecidas.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, en este punto se registró una fuerte colisión en la que se vieron involucrados los conductores de un vehículo tipo sedán y un camión.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en el interior del automóvil permanecían dos personas que presentaban múltiples lesiones y estaban en estado inconsciente. Al evaluarlas, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

En Portada

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistradost
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

04:15 PM, Feb 09
Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judicialest
Nacionales

Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

03:41 PM, Feb 09
Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowlt
Deportes

Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

03:10 PM, Feb 09
¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?t
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

03:20 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos