Accidente múltiple en ruta Antigua-San Lucas

Un accidente de tránsito múltiple se registró poco después del mediodía de este lunes, 9 de febrero, en el kilómetro 32 de la RN-10, tramo que comunica entre Antigua Guatemala y San Lucas Sacatepéquez, en jurisdicción de la aldea La Libertad.
De acuerdo con la información compartida por las autoridades, en el hecho se vieron involucrados los conductores de seis vehículos que chocaron en cadena después de que aparentemente el primero de estos frenara de repente, sin emitir las alertas para que los demás pudieran tomar las precauciones necesarias.
Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron varias unidades al lugar para atender a los posibles afectados, ya que se les notificó sobre un percance en este punto. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que había algunas personas lesionadas.
"En el lugar se atendieron a las personas que presentaban crisis nerviosa y golpes leves", explicó el portavoz de la institución, Edwin Xeper.
El socorrista compartió que, según las versiones de los conductores involucrados, en cercanías del área donde ocurrió el accidente había un grupo de trabajadores de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) llevando a cabo labores en el arriate central.
Debido a la referida situación, en la vía pública había colocada señalización. Entonces, cuando un conductor se percató de este asunto y frenó, pero posteriormente otro vehículo lo impactó y cuatro más colisionaron uno tras otro.
