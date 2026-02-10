 MP se pronuncia sobre declaración de OEA por postulación de Porras a la CC
Nacionales

MP se pronuncia sobre declaración de OEA por postulación de Porras a la CC

La Misión de la OEA señaló que toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes.

Compartir:
Consuelo Porras tras emitir su voto, Foto Omar Solís
Consuelo Porras tras emitir su voto / FOTO: Foto Omar Solís

El Ministerio Público (MP) rechazó de manera categórica el comunicado emitido por la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se refirió a la postulación de la fiscal general, María Consuelo Porras, quien presentó su expediente para optar a magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La Misión señaló que toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes y criterios objetivos que refuercen su legitimidad. "La Misión ha señalado reiteradamente que la regularización y renovación oportuna del CSU de la USAC es indispensable para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica de la designación que le corresponde ante la CC.", indicó la OEA en un comunicado.

La Misión señaló que mientras persista el incumplimiento de la sentencia de la CC que ordena renovar al CSU, cualquier designación que realice ese órgano se desarrolla en un escenario cuestionado que posteriormente puede causar impugnaciones y tensiones constitucionales.

El MP rechazó el comunicado de la OEA ya que constituye un señalamiento infundado, espurio y de evidente tinte político, que desconoce deliberadamente el marco constitucional, legal e institucional del sistema de justicia guatemalteco.

Postulación 

Porras, sancionada por corrupción por los Estados Unidos de América y la Unión Europea, presentó este viernes 6 de febrero su expediente para participar en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Esa casa de estudios confirmó que, Porras acudió a la sede de la Secretaría General de la referida casa de estudios para entregar su papelería y poder ser tomada en cuenta para integrar el alto tribunal constitucional en el período 2026-2031.

La gestión de Porras ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

Guatemala cuenta por primera vez con registro biométrico de reos

El registro permitió identificar a más de 2,500 pandilleros en prisión por distintos delitos.

En Portada

Haití vuelve a ser el verdugo y deja a Guatemala sin Mundial sub-17t
Deportes

Haití vuelve a ser el verdugo y deja a Guatemala sin Mundial sub-17

09:15 PM, Feb 10
Congreso aprueba derogatoria de la Ley sobre el Impuesto de Herenciast
Nacionales

Congreso aprueba derogatoria de la Ley sobre el Impuesto de Herencias

08:53 PM, Feb 10
FAO solicita 12 millones de dólares para atender la crisis alimentaria en Guatemalat
Nacionales

FAO solicita 12 millones de dólares para atender la crisis alimentaria en Guatemala

08:07 PM, Feb 10
Monterrey y Xelajú definen este miércoles su destino en la Concachampionst
Deportes

Monterrey y Xelajú definen este miércoles su destino en la Concachampions

02:15 PM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCNoticias de GuatemalaSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos