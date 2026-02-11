Localizan armas y municiones en El Boquerón

Las Fuerzas de Seguridad desarrollaron este miércoles 11 de febrero, una requisa en el centro de detención preventiva para hombres El Boquerón, en Santa Rosa, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En dicho centro de detención se encuentran recluidos 301 terroristas mareros salvatrucha, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil en apoyo al Sistema Penitenciario, ejecutaron dicha requisa.
Las autoridades localizaron tres armas de fuego calibre 9mm. una de ellas con reporte de robo del 7 de julio del año 2025, 10 cargadores y 120 municiones calibre 9mm.
Además la Unidad Móvil de Interdicción Táctica UMIT de la División de Puertos Aeropuertos y Puestos fronterizos (Dipafront) y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), perfilaron y digitalizan datos biométricos de todos los detenidos en esa cárcel.
Identifican a pandilleros
El ministro de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda, confirmó en rueda de prensa que el registro biométrico y digital cubrió las 24 prisiones del país, implementadas para retomar el control del sistema penitenciario tras la crisis de seguridad desatada por la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del penal de máxima seguridad Fraijanes II, en octubre de 2025.
"El lunes hemos terminado. Hemos realizado el 100 % del censo penitenciario, una acción que no se había desarrollado nunca en la historia de Guatemala", destacó el funcionario.
El proceso de sistematización por parte del Gobierno permitió identificar y perfilar a los 23.837 privados de libertad, de los cuales 2.545 pertenecen a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), grupos catalogados legalmente como terroristas en la nación centroamericana.
La identidad de cada recluso fue verificada mediante huellas dactilares y dispositivos biométricos cotejados con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap) para detectar posibles suplantaciones, explicó Villeda.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*