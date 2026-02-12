 Operativo tras muerte de niño en accidente de motorista
Implementan operativo tras muerte de niño en accidente protagonizado por motorista en Sumpango

La PNC y el MP realizan un allanamiento en un inmueble ubicado en Amatitlán.

Está en desarrollo un allanamiento en seguimiento del caso donde murió un niño tras un accidente protagonizado por un motorista en Sumpango, Sacatepéquez., Ministerio Público/Bomberos Municipales Departamentales
Está en desarrollo un allanamiento en seguimiento del caso donde murió un niño tras un accidente protagonizado por un motorista en Sumpango, Sacatepéquez. / FOTO: Ministerio Público/Bomberos Municipales Departamentales

Las autoridades abrieron una investigación en seguimiento del accidente de tránsito protagonizado el pasado domingo por un motorista en la entrada principal al municipio de Sumpango, Sacatepéquez, en el marco del cual murió un niño y varias personas resultaron heridas.

En seguimiento de las averiguaciones con respecto a este caso, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) implementaron un operativo este jueves, 12 de febrero, para buscar evidencia que permita esclarecer los hechos.

La oficina de Información y Prensa del ente investigador detalló que la Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez, en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con acompañamiento de la PNC, ejecuta diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en el municipio de Amatitlán, Guatemala.

Hasta el momento, no se ha compartido información acerca de los resultados obtenidos, tomando en cuenta que la diligencia continúa en desarrollo.

Trágico accidente captado en video

En horas de la mañana del pasado domingo, 8 de febrero, se registró un trágico accidente vial en el kilómetro 43.3 de la ruta Interamericana, en el ingreso a Sumpango, en el que un motorista perdió el control del manubrio y esto generó que atropellara a varias personas y colisionara contra una pasarela.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a este incidente, en las que se informaba que había varios heridos, incluyendo menores de edad, y se solicitaba el apoyo para su atención.

Sale a la luz nueva grabación del mortal accidente ocurrido en Sumpango

Desde este nuevo ángulo se observa cómo una familia acababa de salir a pie del establecimiento cuando fue alcanzada por la motocicleta fuera de control.

Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato hacia este sector donde tuvieron conocimiento de que el conductor de la motocicleta que, según la entidad de socorro, aparentemente viajaba a excesiva velocidad, impactó contra varias personas que se encontraban subiendo a la pasarela.

El personal de las estaciones de Sumpango y El Tejar les brindaron asistencia a cinco personas que resultaron lesionadas y las trasladaron hacia la emergencia del hospital nacional de Chimaltenango, donde un niño de ocho murió al ser ingresado al centro asistencial.

El lamentable hecho quedó captado en video y las imágenes han circulado a través de las redes sociales.

