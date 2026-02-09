Nueva grabación del mortal accidente ocurrido en Sumpango

Una nueva grabación de una cámara de videovigilancia salió a la luz y muestra otro ángulo del mortal accidente ocurrido el domingo 8 de febrero de 2026 en el kilómetro 42.3 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez, donde cinco personas resultaron gravemente heridas y un niño de ocho años falleció posteriormente en un centro asistencial.
El video evidencia el momento en que varios motoristas circulaban a alta velocidad sobre la carretera. En una curva pronunciada, uno de ellos pierde el control de la motocicleta, derrapa sobre la cinta asfáltica y termina embistiendo violentamente a varias personas que caminaban cerca de una gasolinera y una pasarela peatonal.
Desde este nuevo ángulo se observa cómo una familia acababa de salir a pie del establecimiento cuando fue alcanzada por la motocicleta fuera de control. El impacto lanza a las víctimas varios metros, mientras testigos reaccionan de inmediato para auxiliar a los heridos y alertar a los cuerpos de socorro.
Identifican a las víctimas
El accidente provocó múltiples llamadas de emergencia al 1554, lo que permitió la rápida movilización de unidades de Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, Sumpango y Santo Domingo Xenacoj, quienes atendieron a las personas heridas y las trasladaron en estado delicado al Hospital Nacional de Chimaltenango.
Entre los afectados se encontraban cuatro adultos y un menor de edad. Las autoridades confirmaron que Natalia Itzep Cuyuch, de 40 años; Armando Ajtún, de 43; y Santos Itzep Tayún, de 53, figuran entre los heridos, mientras que otra persona permanece sin identificar debido a la gravedad de su estado. El niño Randy Zabdiel Cuyuch, de ocho años, falleció poco después de ser ingresado al hospital, a consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el responsable de la motocicleta no presentó lesiones visibles y abandonó la escena minutos después del impacto, sin esperar a las autoridades.
Habitantes del área señalaron que no se trata de un hecho aislado, ya que con frecuencia se observan grupos de motoristas desplazándose a alta velocidad por ese tramo de la ruta Interamericana, situación que ha sido motivo de constantes quejas por el peligro que representa.