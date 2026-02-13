Mujer muere tras ataque armado en ruta a El Salvador

Una mujer murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 13 de febrero, en el kilómetro 14.7 carretera a El Salvador. En el área hay un cierre vehicular parcial.
Los Bomberos Municipales informaron que en recibieron alertas a su centro de llamadas donde se notificaba sobre la presencia de una persona en estado inconsciente en la vía pública, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego en el tórax y la espalda.
Los paramédicos evaluaron a la afectada y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Según los socorristas, solo se conoció que aparentemente laboraba como guardia de seguridad de algún comercio.