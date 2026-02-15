Cadena Nacional domingo 15 de febrero

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, se dirigió a la nación por medio de una Cadena Nacional, durante este domingo 15 de febrero de 2026, para anunciar por decreto un Estado de Prevención, a partir del martes, en todo el territorio nacional. Arrancó su mensaje asegurando que "momentos difíciles requieren acciones firmes".
El mandatario recordó que "hace un mes, narcocriminales intentaron sembrar terror entre la población, al sentirse acorralados por las acciones que emprendimos para el control en cárceles y al ver que este gobierno no cede y no negocia con criminales, intentaron amotinarse en centros carcelarios".
Arévalo sostuvo, durante la Cadena Nacional, que en menos de 24 horas se logró retomar el control de las prisiones. Mencionó que, "como represalia, estas estructuras criminales atacaron cobardemente a miembros de la Policía Nacional Civil, que dieron su vida en defensa de los guatemaltecos".
"Como gobierno respondimos nuevamente y reforzamos el control declarando el Estado de Sitio, que termina el día de mañana; el Estado de Sitio fue implementado con un plan efectivo, que permite perseguir con firmeza a los criminales, sin afectar la vida cotidiana y protegiendo la libertad de las familias guatemaltecas", argumentó.
Estrategia implementada con el Estado de Sitio
Arévalo añadió que el Estado de Sitio se implementó, "con una estrategia diseñada para continuar dando resultados, aún después del Estado de Sitio, a través de operaciones en tres áreas: Control de las cárceles, ruptura de la comunicación dentro de las cárceles y la calle, y entre estas, operaciones conjuntas de control territorial entre la Policía y el Ejército".
Después de los 30 días del Estado de Sitio, Arévalo añadió que en la Cadena Nacional pudo decir que la estrategia "ha dado resultados contundentes".
Entre los impactos que se lograron, según el mensaje de la Cadena Nacional, hay resultados en torno a una mejor protección para el pueblo de Guatemala.
Entre los logros, Arévalo enumeró los siguientes:
- "Cortamos los sistemas de comunicación dentro de las cárceles",
- "Desbaratamos la coordinación que tenían con las maras y pandillas en las calles".
- "Capturamos 83 pandilleros de alta peligrosidad"
- "Incautamos casi 5 toneladas de cocaína, en el decomiso de droga más grande de los últimos 12 años".
- "Desmantelamos un laboratorio de producción de cocaína en Izabal".
- "Redujimos las extorsiones en un 33%".
- "Capturamos a siete criminales buscados internacionalmente",
- "Redujimos a la mitad el número de homicidios, comparado con el mismo período del año pasado".
- "Concluimos el 100 % del censo penitenciario, que nos da por primera vez una poderosa herramienta para aumentar el control en las cárceles".
Guatemaltecas y guatemaltecos, juntos hemos demostrado ser más fuertes. La seguridad, demanda urgente del pueblo de Guatemala, y nuestro gobierno seguirá trabajando para que podamos volver a caminar por nuestras calles y nuestros barrios con más tranquilidad", declaró Arévalo.
Anuncia el Estado de Prevención
El mandatario agregó que, pese a que termina el Estado de Sitio, el combate al crimen organizado y los operativos quirúrgicos anunciados continuarán.
La continuidad de este trabajo es decretar el Estado de Prevención en todo el país, a partir del martes 17 de febrero", anunció Arévalo.
El presidente agregó que con esa herramienta continuarán con el tema del control en las cárceles, trabajando en el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos entre la PNC y el Ejército de Guatemala.
Mantendremos la estrategia de operativos quirúrgicos, con el fin de no parar el combate contra el crimen organizado, protegiendo las actividades cotidianas y la normalidad que el país requiere", explicó el jefe del Ejecutivo en la Cadena Nacional.
Anuncia plan centinela
El gobernante indicó que junto a esta medida, desplegarán un "plan centinela metropolitano". Además, "ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos en meses anteriores, ahora con un enfoque territorial en todo el departamento de Guatemala".
"Se trata de operativos de fuerzas combinadas entre el ejército y la policía, con intervenciones barriales y resultados medibles", añadió.