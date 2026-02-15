 Arévalo anuncia Cadena Nacional para las 20:00 horas
Arévalo anuncia Cadena Nacional para las 20:00 horas

En una publicación por medios oficiales, el mandatario, Bernardo Arévalo programó una Cadena Nacional para este domingo.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 4 de febrero de 2026., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 4 de febrero de 2026. / FOTO: Gobierno de Guatemala

"Pueblo de Guatemala, hoy a las 8:00 P.M. me dirigiré a ustedes por medio de Cadena Nacional", anunció el presidente, Bernardo Arévalo, por sus medios oficiales este domingo 15 de febrero de 2026. Sin dar detalles del tema a tratar, el mandatario acompañó su misiva con un afiche en el que se insta a estar atentos.

En el comunicado del Gobierno de Guatemala se invita a sintonizar medios nacionales a la hora establecida para conocer el mensaje que Arévalo dará a la nación. Además, el mensaje insta a los medios independientes a conectarse a la emisión del contenido que se dará a la nación.

La Cadena Nacional más reciente se emitió el pasado domingo 18 de enero, en el contexto de varios ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la toma de rehenes en tres cárceles del país. En ese momento, el jefe del Organismo Ejecutivo anunció un decreto de Estado de Sitio por 30 días para reducir a las pandillas que atacaron a la PNC.

El anuncio de Arévalo para este domingo genera expectativa, porque se hace en medio de una coyuntura nacional previa a la elección de magistrados suplentes y titulares a la Corte de Constitucionalidad por parte de la Universidad de San Carlos, entre otros temas.

También consulte: Quedan ligados a proceso penal dos presuntos secuestradores

Quedan ligados a proceso penal dos presuntos secuestradores

Los detenidos están señalados por realizar un secuestro exprés en contra de una mujer de 19 años; fueron detenidos en el Periférico.

Cadena Nacional de enero

Cabe destacar que, durante la Cadena Nacional del 18 de enero, el mandatario se hizo acompañar del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y del ministro de la Defensa Nacional Henry Saenz. En el mensaje de esa oportunidad, el mandatario explicó que el Estado de Sitio permitía hacer uso de toda la fuerza del Estado en contra de grupos criminales.

Arévalo añadió que la medida no afectaba el ciclo escolar 2026, ni tampoco otras libertades, porque la medida se ejecutaría respetando los derechos fundamentales de los guatemaltecos.

