Carreras clandestinas: Emiten más de 50 multas a motoristas

Los ingresos y salidas de Antigua Guatemala tuvieron presencia policial este domingo (15/02/2026) en un operativo dirigido contra carreras clandestinas, donde se impusieron más de 50 multas a conductores de motocicletas, informó la Policía Nacional Civil (PNC). Las fuerzas de seguridad precisaron que ese número de sanciones se emitió en al menos tres horas de la actividad.
La entidad de seguridad aseguró que la mayoría de multas se impuso por manejar a excesiva velocidad y por la no portación de licencia de conducir. Otros conductores también fueron castigados de manera económica por portar la licencia vencida.
La institución policial indicó que durante el ejercicio en Antigua Guatemala también se consignaron ocho motocicletas, por carecer de placa y tarjeta de circulación. "Además, se han identificado más de 500 motoristas y 400 motos", precisaron.
"Estas acciones van encaminadas a prevenir accidentes de tránsito y así salvaguardar la vida de usuarios de la vía pública, entre ellas, las de los propios motociclistas", justificó la PNC.
En otras noticias: Consejo Superior Universitario de la USAC busca elegir magistrados para la CC el próximo lunes
Accidentes por carreras clandestinas
El pasado domingo 8 de febrero, un menor de edad murió cuando el conductor de una motocicleta perdió el control de su vehículo por manejar a excesiva velocidad. El percance ocurrió en el ingreso al municipio de Sumpango, confirmaron los cuerpos de socorro.
El suceso generó el rechazo de la comunidad de la localidad hacia los conductores de motocicleta que desafían los límites de velocidad en esa cinta asfáltica y algunos de los testigos del percance expresaron ya no querer ver ese tipo de vehículos circulando por el sector.
Según testigos, después del accidente, el motorista se reincorporó y recibió ayuda de otros motoristas, que aparentemente iban con él, para escapar del lugar. Bomberos Municipales Departamentales describieron que, junto al menor, otras cinco personas resultaron heridas al ser impactadas cuando buscaban utilizar una pasarela.
En las gradas de la estructura de concreto quedó la motocicleta abandonada.
En estos temas consulte: Sale a la luz nueva grabación del mortal accidente ocurrido en Sumpango