Carreras clandestinas: Emiten más de 50 multas a motoristas

La mayoría de sanciones se impuso por exceso de velocidad y por no portar documentos como licencia de conducir.

Además, las autoridades reportaron otros puestos de registro en diferentes carreteras., PNC de Guatemala.
Además, las autoridades reportaron otros puestos de registro en diferentes carreteras. / FOTO: PNC de Guatemala.

Los ingresos y salidas de Antigua Guatemala tuvieron presencia policial este domingo (15/02/2026) en un operativo dirigido contra carreras clandestinas, donde se impusieron más de 50 multas a conductores de motocicletas, informó la Policía Nacional Civil (PNC). Las fuerzas de seguridad precisaron que ese número de sanciones se emitió en al menos tres horas de la actividad.

La entidad de seguridad aseguró que la mayoría de multas se impuso por manejar a excesiva velocidad y por la no portación de licencia de conducir. Otros conductores también fueron castigados de manera económica por portar la licencia vencida.

La institución policial indicó que durante el ejercicio en Antigua Guatemala también se consignaron ocho motocicletas, por carecer de placa y tarjeta de circulación. "Además, se han identificado más de 500 motoristas y 400 motos", precisaron.

"Estas acciones van encaminadas a prevenir accidentes de tránsito y así salvaguardar la vida de usuarios de la vía pública, entre ellas, las de los propios motociclistas", justificó la PNC.

Accidentes por carreras clandestinas

El pasado domingo 8 de febrero, un menor de edad murió cuando el conductor de una motocicleta perdió el control de su vehículo por manejar a excesiva velocidad. El percance ocurrió en el ingreso al municipio de Sumpango, confirmaron los cuerpos de socorro.

El suceso generó el rechazo de la comunidad de la localidad hacia los conductores de motocicleta que desafían los límites de velocidad en esa cinta asfáltica y algunos de los testigos del percance expresaron ya no querer ver ese tipo de vehículos circulando por el sector.

Según testigos, después del accidente, el motorista se reincorporó y recibió ayuda de otros motoristas, que aparentemente iban con él, para escapar del lugar. Bomberos Municipales Departamentales describieron que, junto al menor, otras cinco personas resultaron heridas al ser impactadas cuando buscaban utilizar una pasarela.

En las gradas de la estructura de concreto quedó la motocicleta abandonada.

