Piden que USAC designe a sus mejores egresados en la CC

La vicepresidenta, Karin Herrera, se expresó este domingo 15 de febrero de 2026 en torno a las elecciones de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) que celebrarán los responsables de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Como egresada de la Universidad pública, el anhelo es que esta institución, siendo respetuosa del Estado de Derecho y los procesos constitucionales, sea llamada a recuperar su compromiso de designar de entre sus mejores egresados a los magistrados para integrar la alta Corte de Constitucionalidad", indicó la vicemandataria.
Herrera agregó que, en algunos momentos históricos de la vida académica, jurídica e institucional de nuestro país, la Universidad ha logrado ser un contrapeso y una luz de conciencia para la sociedad.
La funcionaria consideró que la anterior es "una tarea que no debe perderse de vista por el bienestar de Guatemala".
Elecciones de USAC programadas para el lunes
Cabe destacar que los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC están convocados para iniciar con el proceso de elección de magistrados titular y suplente de la CC este lunes. La reunión tendrá lugar en un hotel ubicado en Antigua Guatemala, a partir de las 9:00 horas.
El proceso podría iniciar, pese a recursos legales que solicitan que antes de ese proceso, la USAC renueve a los funcionarios que actualmente están en el CSU.
Una de las acciones es la que interpuso el abogado Alejandro Moisés Xiloj Vicente, quién apeló ante la CC por una resolución negativa de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a un amparo que pedía la renovación urgente del CSU.
Asimismo, El diputado, David Illescas, desistió este domingo (15/02/2026), de una denuncia presentada en el Ministerio Público, en contra de los miembros del CSU de la USAC. El parlamentario consideró que quieren instrumentalizar el MP para criminalizar a personas inocentes.