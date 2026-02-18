 Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANG
Nacionales

Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANG

Los legisladores oficialistas accionaron al advertir posibles interferencias que pondrían en riesgo la voluntad expresada por miembros del Colegio de Abogados en la segunda vuelta de votaciones.

Compartir:
Momento en el que las autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) dan a conocer los resultados de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad., Omar Solís/Emisoras Unidas
Momento en el que las autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) dan a conocer los resultados de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Diputados oficialistas presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para asegurar el resultado de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y garantizar la juramentación de Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, al advertir posibles interferencias que pondrían en riesgo la voluntad expresada en las urnas el pasado 12 de febrero.

En Portada

Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANGt
Nacionales

Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANG

08:45 AM, Feb 18
UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas a Viníciust
Deportes

UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas a Vinícius

07:10 AM, Feb 18
Directivos de Presidios señalados de permitir fiestas de pandilleros enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Directivos de Presidios señalados de permitir fiestas de pandilleros enfrentarán proceso penal

07:51 AM, Feb 18
Baranda metálica atraviesa vehículo en zona 16t
Nacionales

Baranda metálica atraviesa vehículo en zona 16

07:13 AM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos