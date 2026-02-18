Diputados oficialistas presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para asegurar el resultado de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y garantizar la juramentación de Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, al advertir posibles interferencias que pondrían en riesgo la voluntad expresada en las urnas el pasado 12 de febrero.
Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANG
Los legisladores oficialistas accionaron al advertir posibles interferencias que pondrían en riesgo la voluntad expresada por miembros del Colegio de Abogados en la segunda vuelta de votaciones.
