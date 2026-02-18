 Inicia la Cuaresma con cortejos procesionales
Inicia la Cuaresma con cortejos procesionales

Jesús Nazareno de la Justicia y la Santísima Virgen Dolorosa Franciscana recorrieron las calles del Centro Histórico de la capital.

En la 18 calle se realizó el encuentro procesional., Foto Omar Solís
En la 18 calle se realizó el encuentro procesional. / FOTO: Foto Omar Solís

Este Miércoles de Ceniza, se realizó el solemne cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Justicia de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, El Calvario y de la Santísima Virgen Dolorosa Franciscana de la Iglesia de San Francisco, en la calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Ambas andas coincidieron en la 18 calle y 6ta. avenida de la zona 1, para después continuar sus respectivos recorridos en el centro de la capital. 

En el caso del anda procesional de Jesús Nazareno de la Justicia, es llevada en un anda que representa la Quinta Estación del Santo Vía crucis, con el Cirineo que ayuda a Jesús a llevar la cruz.  "Queremos ayudar a todo el pueblo fiel a comprender que todos nosotros podemos ser un Cirineo descubriendo la presencia de Jesús en el prójimo pero sobre todo en el prójimo que sufre, que llora, en aquellos que están pasando un momento difícil", expresó el Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios el Calvario, Francisco Pop.

"Iniciamos este tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza y en el Templo de Nuestra Señora de Los remedios, Templo El Calvario, pues con esta procesión de Jesús Nazareno de la Justicia; es un momento de mucha meditación, es un tiempo para que reflexionemos sobre nuestra vida y de cómo tenemos que acercarnos más a Dios obedeciendo el Evangelio, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos", manifestó el Párroco.

El sacerdote explicó que para la Iglesia, representa un gran desafío, el de seguir dando a conocer a Cristo, "Debe de ser más conocido para ser más amado, para que muchas más personas también lo sirvan", indicó. 

Miércoles de Ceniza

El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de los 40 días hacia la Pascua, un tiempo de preparación espiritual en el que los fieles son llamados a la reflexión, la oración y el cambio interior. Este período, conocido como Cuaresma, recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, invitando a fortalecer la fe y renovar el compromiso cristiano.

La Semana Santa, un periodo de reflexión en el que se actualizan los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, comienza el próximo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y termina el 5 de abril con el Domingo de Pascua.

Guatemaltecos reciben la imposición de la ceniza en el inicio de la Cuaresma

Fieles católicos acudieron a la Catedral Metropolitana y otras iglesias este Miércoles de Ceniza.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital

Emisoras  Escúchanos