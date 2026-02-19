 GALERÍA. Jesús Nazareno de los Milagros recorre el Centro Histórico
GALERÍA. Jesús Nazareno de los Milagros recorre el Centro Histórico

Las alegorías de las andas del cortejo procesional invitan a la feligresía a vivir una Cuaresma de compasión y de ayuda al más necesitado.

Jesús Nazareno de los Milagros / FOTO: Foto Omar Solís

El padre José Luis Colmenares,  manifestó que cada primer Jueves de Cuaresma se realiza la procesión penitencial rezando el Santo Vía Crucis, con la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José.

"Muy contento que ha venido mucha gente. Esperamos que este cortejo sea de bendición para todos los que vengan a contemplar las andas de Jesús Nazareno", concluyó el sacerdote. 

En un recorrido por las calles y avenidas de la zona 1 capitalina se pudo constatar como cientos de feligreses optaron por elaborar vistosas alfombras para el paso de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros de la Iglesia de San José. Los vecinos de estos sectores cerraron varias arterias para dar rienda suelta a su inspiración artística.

Rey del Universo

La iglesia fue construida en 1778 y bendecida el 25 de noviembre de 1783.

Por los terremotos de 1773, fue trasladada a la Nueva Guatemala el 11 de febrero de 1781.

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno de los Milagros | Foto Omar Solís

En 1826, el Nazareno se encontraba en el Cerro del Carmen y después, en 1859,  fue trasladada a San José, que es donde se venera a la fecha.

Fue esculpido por Alonso De la Paz. En la década de 1930 se le dio el título de Rey del Universo.

Fue consagrado el 4 de abril de 1993 por monseñor Próspero Penados del Barrio.

Las andas de Jesús de Los Milagros, de 120 brazos, tienen la forma de catafalco romano. Su estilo es imperial y destacan cuatro águilas. Es un cortejo netamente romano.

Con información de Omar Solìs, Emisoras Unidas Digital

