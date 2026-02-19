GALERÍA. Jesús Nazareno de los Milagros recorre el Centro Histórico

Este primer Jueves de Cuaresma se realizó el solemne cortejo procesional de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José.
El padre José Luis Colmenares, manifestó que cada primer Jueves de Cuaresma se realiza la procesión penitencial rezando el Santo Vía Crucis, con la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José.
El anda en este año representa la parábola del Buen Samaritano, invitando a la feligresía a vivir una Cuaresma de compasión y de ayuda al más necesitado, manifestó el padre José Luis Colmenares.
"Muy contento que ha venido mucha gente. Esperamos que este cortejo sea de bendición para todos los que vengan a contemplar las andas de Jesús Nazareno", concluyó el sacerdote.
Alfombras
En un recorrido por las calles y avenidas de la zona 1 capitalina se pudo constatar como cientos de feligreses optaron por elaborar vistosas alfombras para el paso de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros de la Iglesia de San José. Los vecinos de estos sectores cerraron varias arterias para dar rienda suelta a su inspiración artística.
Las alfombras fueron realizadas a base de materiales naturales como flores, aserrín, pino, corozo y hasta frutas y verduras. Asimismo, el cortejo procesional se hizo acompañar de personas disfrazadas con trajes de romanos y de cucuruchos.
Rey del Universo
Después del traslado de la capital al Valle de la Ermita, derivado los terremotos de Santa Marta en 1773 y 1776, fue construido el templo de San José en el barrio del mismo nombre.
La iglesia fue construida en 1778 y bendecida el 25 de noviembre de 1783.
La imagen del Nazareno fue esculpida para la Ermita de la Cruz del Milagro en Santiago de Guatemala, de donde deriva el nombre de Nazareno de los Milagros. Fue donada en 1731 para la veneración popular.
Por los terremotos de 1773, fue trasladada a la Nueva Guatemala el 11 de febrero de 1781.
Fue llevada al Beaterio de Indias, una casa de religiosas, donde permaneció hasta 1819. En ese tiempo hubo problemas entre cofrades y monjas, por lo que la imagen fue "expulsada" del lugar y abandonada en el Beaterio de Santa Rosa.
En 1826, el Nazareno se encontraba en el Cerro del Carmen y después, en 1859, fue trasladada a San José, que es donde se venera a la fecha.
Fue esculpido por Alonso De la Paz. En la década de 1930 se le dio el título de Rey del Universo.
Fue consagrado el 4 de abril de 1993 por monseñor Próspero Penados del Barrio.
Las andas de Jesús de Los Milagros, de 120 brazos, tienen la forma de catafalco romano. Su estilo es imperial y destacan cuatro águilas. Es un cortejo netamente romano.
