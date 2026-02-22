 Congreso emite informes de elección de magistrados del TSE
Congreso emite informes de elección de magistrados del TSE

Los informes circunstanciados fueron solicitados por la CC, en un plazo de 48 horas.

Reunión de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE, el martes 17 de febrero de 2026.
La Postuladora para magistrados del TSE trabajó en la Casa Larrazabal, del Organismo Legislativo. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El parlamentario Juan Carlos Rivera confirmó este domingo, 22 de febrero de 2026, que el Congreso de la República ya envió los informes circunstanciados que fueron solicitados por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el marco del proceso de elección de magistrados titulares y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado explicó que los documentos se solicitaron por una serie de amparos que fueron presentados en los últimos días. Dentro de los recursos planteados de manera más reciente, está uno interpuesto por cuatro abogados, aspirantes al cargo dentro del TSE, porque que no fueron incluidos en el listado.

Rivera declaró que, tras el envío de los informes circunstanciados, quedan a la espera de la resolución que pueda emitir la CC. "Como Congreso hemos emitido los informes que la CC nos ha solicitado, referente a los amparos que han colocado", declaró.

El legislador indicó que están anuentes a acatar lo que decida la alta corte, considerando que podría ordenar que se repita el proceso y que se confirme. Rivera explicó que tras conocer la resolución de la CC, se procederá a definir acciones, para programar la sesión en la que los diputados tendrán que elegir magistrados de la nómina que ya fue enviada.

Piden elegir a los punteos más altos

El recurso legal más reciente, planteado por cuatro abogados, argumenta que no fueron seleccionados los aspirantes con la mejor evaluación, según la tabla de gradación. Uno de los inconformes indicó haber tenido una puntuación de 97 y no haber sido seleccionado dentro de la nómina que fue enviada al Organismo Legislativo.

En este recurso, los profesionales piden que, en definitiva, se deje sin efecto la nómina de 20 candidatos y se reponga el proceso de votación.

La acción de amparo fue interpuesta por los profesionales del derecho Ana Elly Yovany López Oliva de Bonilla, Rita María Elizondo Hernández y Mariana Rohrmoser Moreno; asimismo, participó el abogado y notario Carlos Arsenio Pérez Cheguen.

