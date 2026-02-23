Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nueva

Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que dos sujetos perpetran el robo de una motocicleta estacionada frente a una vivienda en una calle de San José, Villa Nueva, mostrando la rapidez con la que operan este tipo de grupos delictivos durante la noche.
En las imágenes se observa cómo los dos individuos llegan caminando hasta el lugar donde se encontraba estacionada la motocicleta. Uno de los implicados se acerca al vehículo y, utilizando un objeto punzocortante, comienza a manipular la chapa de encendido y el timón para forzar el sistema de seguridad del vehículo de dos ruedas.
Tras aproximadamente 39 segundos, el sujeto logra romper el seguro y colocar la motocicleta en posición de encendido, por lo que se observa la luz delantera activada. Posteriormente, el delincuente se aleja unos metros y camina hacia una esquina cercana.
En ese momento, su cómplice se acerca e intenta arrancar la motocicleta, aunque no lo logra de inmediato. Después de unos segundos, desiste, deja la moto con la luz encendida y se dirige nuevamente hacia donde se encontraba su acompañante.
Un minuto después, el primer sujeto regresa al lugar y comienza a empujar la motocicleta varios metros a pie, aparentemente para evitar que el ruido del motor alertara al propietario del inmueble. Luego de avanzar unos metros, ambos delincuentes se suben al vehículo y huyen del lugar, consumando el robo en aproximadamente dos minutos.
Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el caso. Según se informó, el propietario de la motocicleta habría presentado la denuncia correspondiente, por lo que el video podría servir como evidencia para la identificación de los responsables.
Robo de vehículos en Guatemala
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), durante 2025 se registraron 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos (de cuatro y dos ruedas). El ente investigador indicó que el 30 % de estos casos ocurrió durante la noche, lo que representa aproximadamente 694 hechos delictivos.
La fiscalía también detalló que octubre fue el mes con mayor incidencia de este delito. Por zonas, la Ciudad de Guatemala concentró la mayor cantidad de denuncias por robo de vehículos, con 830 casos; seguida de Mixco con 174 y Villa Nueva con 112 reportes.
Asimismo, los datos del MP señalan que, de cada diez víctimas de robo de vehículos, ocho son hombres y dos son mujeres.