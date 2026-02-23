 Suspenden servicio de agua potable en varias zonas por fuga en Avenida Petapa
Nacionales

Suspenden servicio de agua potable en varias zonas por fuga en Avenida Petapa

Los constantes cortes de energía durante el día por los fuertes vientos, ocasionaron un cambio brusco en la presión del agua, lo que originó la fuga de agua

Agua potable, Foto Archivo Empagua
Agua potable / FOTO: Foto Archivo Empagua

La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) informó la noche de este lunes 23 de febrero que por trabajos de reparación en una fuga de agua en la avenida Petapa, fue necesario suspender el servicio de agua potable en las zonas 10, 11, 12 y 14 de la Ciudad de Guatemala.

Empagua informó que personal de esa dependencia se encuentra atendiendo la fuga en una de las tuberías principales, ubicada en la Avenida Petapa.

"Esta situación fue provocada por un fenómeno conocido como golpe de ariete, que ocurre cuando hay cambios bruscos en la presión del agua dentro de las tuberías. En este caso, los constantes cortes de energía registrados durante el día generaron variaciones repentinas en el flujo, lo que produjo daños en la línea de conducción.", indicó Empagua a través de un comunicado. 

Debido a que se trata de una tubería de gran tamaño que abastece varios sectores de la ciudad, fue necesario suspender temporalmente el servicio en las zonas 10, 11, 12 y 14.

Empagua detalló que su personal técnico ya se encuentra trabajando en el área para reparar la fuga a la mayor brevedad posible.

Empagua también solicitó precaución a las personas que transitan por el sector, ya que será necesario intervenir dos carriles de la Avenida Petapa; se cuenta con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito para regular la movilidad vehicular; pedimos su comprensión mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación.

Una vez finalizada la reparación, la recuperación del servicio será gradual, ya que primero deben llenarse nuevamente las líneas de conducción y estabilizarse la presión en la red.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEleccionesSeguridadEE.UU.
