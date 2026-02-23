 Protesta Therian en Huehuetenango Tras Ser Desalojado
FOTO. Therian protesta en parque de Huehuetenango tras censura en espacios públicos

Varias municipalidades de Guatemala han fijado su postura en contra de este movimiento mundial.

En los últimos días la tendencia de los "therians" ha llegado a diferentes rincones del mundo y ha levantado preocupación en algunas ciudades debido a enfrentamientos, críticas y temores por el movimiento juvenil. Un hombre, que se identificó como therian, fue retirado del parque central de Huehuetenango y fue captado por varios medios locales con un cartel como protesta. 

"Los therian tenemos derechos", se lee en el cartel que porta el sujeto con una máscara felina. Según recogen medios locales, agentes de la Policía Municipal del referido municipio lo desalojaron luego de que dicha comuna informara que no se permitiría el uso de espacios públicos para exhibiciones de los therianthropes.

La municipalidad de Huehuetenango se sumó a otras en el departamento central en donde han comunicado la prohibición del uso de espacios públicos a grupos que se identifiquen con dicha tendencias. 

Esta municipalidad prohíbe a grupos de Therians utilizar espacios públicos

“Nuestro compromiso es velar por el orden, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los vecinos”, publicó en sus redes sociales.

¿Por qué son tendencia los therians? 

Los therians (abreviatura de therianthrope) son personas, mayoritariamente adolescentes, que se identifican psicológica o espiritualmente con un animal no humano. A diferencia de los furries, que suelen centrarse en el arte y el disfraz de personajes antropomórficos, los therians sienten que su esencia interna o identidad es involuntariamente animal, aunque reconocen plenamente que su cuerpo es biológicamente humano.

Estas personas sienten una conexión profunda con un animal específico (llamado theriotipo), como lobos, gatos o aves y suelen imitar movimientos animales (correr en cuatro patas o saltar), usar máscaras hechas a mano y accesorios como colas o collares para expresar su identidad.

El término proviene del griego therion (bestia) y anthropos (humano). Aunque la subcultura surgió en foros de internet en los años 90, ha resurgido con fuerza recientemente.

Los videos de jóvenes realizando "quadrobics" (ejercicio imitando animales) y mostrando sus máscaras han generado millones de vistas en redes sociales y ha penetrado en múltiples ciudades en donde se manifiesta la presencia de varios grupos de therians. 

