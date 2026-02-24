Simulacro Sismo 2026: Evacuaciones, rescates y búsqueda

Diferentes instituciones participan este martes, 24 de febrero, en el Simulacro Nacional por Sismo 2026 organizado por las autoridades de protección civil tras cumplirse 50 años del trágico terremoto ocurrido en el país y que cobró miles de vidas de guatemaltecos.
Las sirenas y alarmas comenzaron a escucharse desde horas de la madrugada. También se observó el despliegue de equipos para la atención de emergencias derivadas de un evento sismológico de magnitud 5.1, con epicentro en El Progreso, que fue reportado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
La entidad declaró Alerta Roja y solicitó activar las acciones a niveles local, municipal y departamental para hacerle frente a esta emergencia como parte del ejercicio. También les recomendó a los ciudadanos activar sus planes de respuesta familiares e institucionales.
Evento de mayor magnitud activa acciones
A las 07:31 horas se reportó el evento de mayor magnitud, específicamente de 7.5, el cual tuvo como región epicentral Los Amates, Izabal, y generó la evacuación de los espacios, así como la instalación de campamentos e inicio de labores de búsqueda de personas soterradas en estructuras colapsadas.
De acuerdo con las autoridades, durante el simulacro se realizan evacuaciones preventivas en instituciones públicas, centros educativos, empresas y comunidades. Las personas que laboraban y visitaban los edificios de los organismos Legislativo y Judicial, entre otros ubicados en la Ciudad de Guatemala, fueron retirados para evitar riesgos, simulando un sismo real.
Asimismo, la Conred detalló que se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) en todos los niveles. También se instalaron campamentos y se realizaron prácticas de búsqueda y rescate, atención prehospitalaria y comunicaciones de emergencia.
Los cuerpos de socorro, Cruz Roja Guatemalteca, Ejército de Guatemala y las fuerzas de seguridad se sumaron a estos esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta en el país.
Las autoridades confirmaron que en este ejercicio se atendieron más de 35 mil emergencias en todo el país, en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta.