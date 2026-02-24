 Simulacro Sismo 2026: Evacuaciones, rescates y búsqueda
Nacionales

Evacuaciones, rescates y acciones de búsqueda durante Simulacro por Sismo 2026

Como parte del ejercicio de prevención, la Conred reportó un temblor de magnitud 7.5 y otros dos eventos menores.

Compartir:
Parte de las acciones durante el Simulacro Nacional por Sismo 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Parte de las acciones durante el Simulacro Nacional por Sismo 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Diferentes instituciones participan este martes, 24 de febrero, en el Simulacro Nacional por Sismo 2026 organizado por las autoridades de protección civil tras cumplirse 50 años del trágico terremoto ocurrido en el país y que cobró miles de vidas de guatemaltecos.

Las sirenas y alarmas comenzaron a escucharse desde horas de la madrugada. También se observó el despliegue de equipos para la atención de emergencias derivadas de un evento sismológico de magnitud 5.1, con epicentro en El Progreso, que fue reportado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La entidad declaró Alerta Roja y solicitó activar las acciones a niveles local, municipal y departamental para hacerle frente a esta emergencia como parte del ejercicio. También les recomendó a los ciudadanos activar sus planes de respuesta familiares e institucionales.

Evento de mayor magnitud activa acciones

A las 07:31 horas se reportó el evento de mayor magnitud, específicamente de 7.5, el cual tuvo como región epicentral Los Amates, Izabal, y generó la evacuación de los espacios, así como la instalación de campamentos e inicio de labores de búsqueda de personas soterradas en estructuras colapsadas.

De acuerdo con las autoridades, durante el simulacro se realizan evacuaciones preventivas en instituciones públicas, centros educativos, empresas y comunidades. Las personas que laboraban y visitaban los edificios de los organismos Legislativo y Judicial, entre otros ubicados en la Ciudad de Guatemala, fueron retirados para evitar riesgos, simulando un sismo real.

Asimismo, la Conred detalló que se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) en todos los niveles. También se instalaron campamentos y se realizaron prácticas de búsqueda y rescate, atención prehospitalaria y comunicaciones de emergencia.

Los cuerpos de socorro, Cruz Roja Guatemalteca, Ejército de Guatemala y las fuerzas de seguridad se sumaron a estos esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta en el país.

Las autoridades confirmaron que en este ejercicio se atendieron más de 35 mil emergencias en todo el país, en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta.

En imágenes

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Simulacro Nacional por Sismo 2026 en Ciudad de Guatemala / Omar Solís/EU

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.SeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos