Colisiones y fallas vehiculares complican el tránsito urbano

Una serie de incidentes viales se presenta este miércoles, 25 de febrero, lo cual genera complicaciones para el tránsito en diferentes sectores de la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Mixco, entre otros puntos.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que dos motocicletas colisionaron en la calzada San Juan y 35 avenida de la zona 7. El hecho dejó personas heridas, por lo que se coordinó la presencia de cuerpos de socorro al lugar.
Amílcar Montejo, vocero de la institución, explicó que este incidente ha impactado en la circulación vehicular en esta área, por lo que el personal ya se encuentra trabajando para agilizar el tránsito hacia el anillo Periférico.
Por aparte, se dio a conocer que ocurrió una colisión vehicular en el bulevar Liberación, frente al IGSS de Pamplona, zona 12. Solo hubo daños materiales.
La PMT también dio a conocer que un camión con fallas mecánicas obstaculiza parcialmente el paso en la 2ª calle y 10ª avenida, zona 15, columpio de Vista Hermosa, yendo al Campo Marte. Ya se coordina su retiro.
Una situación similar se presenta en la calle Martí, zona 2, donde una grúa con desperfectos permanece sobre el carril central, bloqueando el paso en el área e impactando directamente a quienes se movilizan hacia el Periférico. Se hacen las gestiones necesarias para movilizarla.
Tránsito en Villa Nueva y Mixco
La PMT de Villa Nueva atiende una colisión vehicular en la ruta de El Túnel hacia El Amate, Bárcena. Este incidente dejó personas lesionadas, por lo que los socorristas les estarán brindando el apoyo correspondiente.
Asimismo, la entidad da seguimiento a las complicaciones generadas por la presencia de un vehículo averiado en la cuesta de Villalobos.
De igual forma, hay un camión averiado en el kilómetro 14 de la ruta CA-9, con dirección al Sur.
Mientras tanto, la PMT de Mixco reportó un camión empotrado en el arriate central de la carretera nueva.
También se informó sobre un tráiler con desperfectos mecánicos en la subida Cefas, bulevar Satélite, zona 9 de Mixco.