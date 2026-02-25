Guatemala supera los 600 casos de sarampión

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó la información con respecto a la presencia de sarampión en el país, una situación que comenzó en el departamento de Sololá tras una actividad religiosa masiva donde se detectó la presencia de personas contagiadas.
De acuerdo con la cartera, 26 de las 29 áreas de salud reportan hasta la fecha casos positivos de sarampión, haciendo un total a nivel nacional de 616 pacientes.
La información compartida detalla que el 28.1%, es decir 173 casos, se concentran en Guatemala central, seguido de Sololá, con el 19.6% que equivale a 121 contagiados.
Los lugares que no han reportado casos son las áreas de Suchitepéquez, Petén sur occidente y el área Ixil.
Detalles de la enfermedad y medidas implementadas ante su presencia en el país
El Ministerio de Salud informó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación. Sus principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.
La institución señaló que, ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.
Asimismo, la cartera indicó que, en coordinación con las autoridades de salud locales, se tomaron medidas en respuesta a la circulación del virus del sarampión en el país, entre estas:
- Visita domiciliaria y entrevistas a las familias y contactos directos a quienes se les pondrá en aislamiento domiciliario hasta 21 días posteriores a la última exposición.
- Búsqueda activa comunitaria en el área de residencias de los participantes en la actividad religiosa donde se originaron los contagios.
- Análisis de muestras adicionales de casos sospechosos y vigilancia epidemiológica exhaustiva.
- Vacunación contra sarampión a los contactos cercanos que no cumplan con los requisitos de inmunidad o desconozcan su estatus vacunal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7