 Libramiento de Chimaltenango: Condenan a exdirector de Caminos
Nacionales

Libramiento de Chimaltenango: Condenan a exdirector de Caminos

Al exfuncionario también se le impuso un pago en concepto de reparación digna por la construcción de seis pasarelas que no son funcionales, ya que no pasan peatones en el sector.

Compartir:
Álvaro castillo Valdez, exdelegado residente temporal de Caminos., Foto Ángel Oliva
Álvaro castillo Valdez, exdelegado residente temporal de Caminos. / FOTO: Foto Ángel Oliva

El Juzgado de Mayor Riesgo "D" condenó a más de cinco años de prisión conmutables al exdirector de Caminos, Álvaro Castillo Valdez, vinculado al caso conocido como "Libramiento de Chimaltenango".

El Juzgado además le impuso el pago de Q300 mil en concepto de reparación digna, por la construcción de seis pasarelas en la calificada como "Mega Obra" por el expresidente Jimmy Morales, las cuales, según informes técnicos, no son funcionales, ya que no pasan peatones por el sector.

El caso

La Fiscalía contra la Corrupción señaló las supuestas irregularidades ocurridas en el proceso de adjudicación y construcción del proyecto del libramiento de Chimaltenango.

Las pesquisas revelaron que la obra se asignó de manera fraudulenta a una empresa que no tenía la capacidad económica para desarrollarla.

Además, se estableció que esa entidad fue creada para poder representar a otra en el proceso de adjudicación, pues esta última tenía prohibición para poder participar en el evento.

La licitación para completar la obra de dos kilómetros fue por un monto de Q77 millones 798 mil.

A esas irregularidades se suman las fallas constructivas detectadas por la Contraloría General de Cuentas.

Presentan amparos por requisitos y tabla de gradación en elección de Fiscal General

El tiempo de ejercicio profesional, la distribución de puntos y el “corte” en la calificación para admitir a los aspirantes forman parte de los aspectos cuestionados.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlEE.UU.Liga NacionalEleccionesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos