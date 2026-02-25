Libramiento de Chimaltenango: Condenan a exdirector de Caminos

El Juzgado de Mayor Riesgo "D" condenó a más de cinco años de prisión conmutables al exdirector de Caminos, Álvaro Castillo Valdez, vinculado al caso conocido como "Libramiento de Chimaltenango".
El Juzgado además le impuso el pago de Q300 mil en concepto de reparación digna, por la construcción de seis pasarelas en la calificada como "Mega Obra" por el expresidente Jimmy Morales, las cuales, según informes técnicos, no son funcionales, ya que no pasan peatones por el sector.
El caso
La Fiscalía contra la Corrupción señaló las supuestas irregularidades ocurridas en el proceso de adjudicación y construcción del proyecto del libramiento de Chimaltenango.
Las pesquisas revelaron que la obra se asignó de manera fraudulenta a una empresa que no tenía la capacidad económica para desarrollarla.
Además, se estableció que esa entidad fue creada para poder representar a otra en el proceso de adjudicación, pues esta última tenía prohibición para poder participar en el evento.
La licitación para completar la obra de dos kilómetros fue por un monto de Q77 millones 798 mil.
A esas irregularidades se suman las fallas constructivas detectadas por la Contraloría General de Cuentas.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*