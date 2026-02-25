MP se pronuncia por declaraciones de Bernardo Arévalo acerca de la postulación de Porras

Luego de los dicho por el presidente, Bernardo Arévalo sobre la postulación de la actual fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en busca de un tercer mandato, el Ministerio Público (MP) se pronunció.
El MP dijo que emitir valoraciones o descalificaciones públicas respecto de una postulación legítima podría comprometer la percepción de imparcialidad que debe prevalecer en quien tiene la responsabilidad de efectuar el nombramiento.
Arévalo, calificó este miércoles 25 de febrero, como "una burla" que Porras, se haya postulado para un tercer mandato al frente del Ministerio Público (Fiscalía).
"Es una burla al pueblo de Guatemala postularse por tercera vez", expresó en una rueda de prensa el mandatario, quien mantiene un duro enfrentamiento con Porras desde antes de asumir el poder en enero de 2024.
La comisión de postulación a cargo del proceso, que dio luz verde el martes a la candidatura de Porras tras la primera ronda de depuración de aspirantes, deberá entregar en abril una nómina de seis candidatos al jefe de Estado, quien designará al fiscal general para el periodo 2026-2030.
Aunque Porras avance en el proceso, Arévalo ha reiterado que la funcionaria será removida del cargo en mayo de este año.
Sobre la comisión postuladora, el gobernante guatemalteco manifestó que algunos de sus miembros "intentan con artimañas desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas" con el país.
"Lo que estamos viendo es un intento de manipular un mecanismo de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre (...) un mecanismo en que los años pesan más que la integridad y que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos", alertó Arévalo de León.
Con información de agencia EFE y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7*