Arévalo ve "artimañas" para excluir a aspirantes a fiscal

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se refirió este miércoles 25 de febrero con respecto a cómo avanza el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030. Su pronunciamiento se dio luego de que la comisión de postulación finalizó la evaluación de expedientes y excluyó temporalmente a 11 aspirantes.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario señaló que algunos miembros de la comisión para elegir la nómina de candidatos que le será trasladada para que él pueda designar al nuevo titular de la Fiscalía intentan, "con artimañas", "desechar" los perfiles de personas honestas y comprometidas.
"Estamos viendo un intento de manipular un sistema de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre. Un mecanismo que confunde experiencia con permanencia, en el que los años pesan más que la integridad, que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos", mencionó.
Según el mandatario, ese sistema que se pretende mantener privilegia las formas y requisitos de un expediente por sobre los méritos y la capacidad, idoneidad, honorabilidad, desempeño acreditado y la honradez sabida.
En ese contexto, aseguró que los ojos del pueblo de Guatemala están puestos sobre los integrantes de la comisión, enfocados en observar que sirvan al pueblo con integridad, ética y consecuencia, pues enfatizó que su labor será fundamental para el destino de las nuevas generaciones y la recuperación de la justicia que tanto necesita el país.
Porras busca ser reelecta para un tercer período en el Ministerio Público
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta vinculación con hechos de corrupción y contra la democracia, intenta continuar en el cargo en un tercer período consecutivo, por lo que presentó su expediente para ser reelecta.
La comisión a cargo del proceso de elección dio luz verde ayer a la funcionaria como candidata, tras la primera ronda de depuración de aspirantes, en la que quedaron fuera algunos abogados que no completaron correctamente el trámite.
El presidente Arévalo consideró que el intento de Porras de continuar en el cargo "es una burla al pueblo de Guatemala". Según sus palabras, "no hay una mejor definición" ante su postulación, tomando en cuenta la coyuntura nacional.
Ante esta situación y otras que puedan surgir en el proceso, el gobernante consideró que hay que poner atención a los "intentos que hay por continuar con esta tradición de manipulación de los mecanismos legales para burlar la ley".
"Eso es lo que hemos venido sufriendo, donde hay sectores de la justicia que están cooptados por personas y grupos político criminales", añadió.
La comisión de postulación deberá entregar en abril un listado de seis candidatos a Arévalo para que designe al fiscal general para el período 2026-2030. Tanto expertos como el propio el propio mandatario aseguran que la fiscal será removida del cargo, aunque no se descarta que integre el listado final si así lo decide la postuladora.