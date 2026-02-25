Arévalo promete elegir personas honestas para la CC

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, destacó este miércoles 25 de febrero la respuesta recibida a la convocatoria realizada por el Ejecutivo para que los profesionales interesados en integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) se postularan y fueran tomados en cuenta para la designación de magistrados por parte de ese organismo.
"Quiero iniciar reiterando mi profundo agradecimiento a las y los profesionales que decidieron dar un paso al frente y responder con valentía y confianza a la invitación pública para ser considerados como magistrados y magistradas de la CC", dijo el mandatario durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.
Explicó que se recibieron 76 perfiles de guatemaltecos y guatemaltecas que, en su mayoría, representan lo mejor del servicio a la justicia en el país por su trayectoria, solvencia ética, compromiso democrático y profundo conocimiento de la Constitución Política.
En su opinión, esta respuesta ha sido una señal clara de que en Guatemala hay profesionales íntegros, con principios y valores firmes, dispuestos a asumir responsabilidades en momentos cruciales para la vida institucional de la nación, lo cual consideró que es motivo de esperanza.
"La respuesta que recibimos confirma algo fundamental: cuando se convoca con transparencia y se actúa con honestidad, cuando se invita a la gente a manifestar su voluntad, el país responde y responde bien", enfatizó.
Compromiso con elección de magistrados
Arévalo indicó que la elección de magistrados de la CC es una decisión que marcará el rumbo institucional del país en los próximos años, por lo que destacó que este proceso debe estar "a la altura de Guatemala".
"Desde el Ejecutivo, mi compromiso es elegir a una persona honesta, proba y comprometida con la justicia", agregó durante la conferencia.
Asimismo, expresó la necesidad de que desde los demás organismos también se tomen decisiones que prioricen el bien común sobre el particular, que pongan la transparencia por encima de la corrupción y la justicia sobre la impunidad.
Actualmente, el Ejecutivo se encuentra en la fase de análisis de expedientes de los aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. De acuerdo con la información compartida por ese organismo, entre el 11 y 13 de marzo se reunirá el Consejo de Ministros con el gobernante para tomar una decisión sobre los nombramientos y hacer el anuncio oficial.