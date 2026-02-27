Amparo Contra CSU por Designación de Magistrados para CC

El abogado Marco Vinicio Mejía Dávila presentó este viernes, 27 de febrero, una acción de amparo ante la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el que busca que se declare nula la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario en la que en que designaron magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.
Mejía Dávila señala de supuesto tráfico de influencias a Julia Marisol Rivera, quien fue electa como magistrada titular. El profesional de Derecho señaló que Rivera fue esposa del actual Secretario General del Consejo Superior Universitario y que ese vínculo de amistad o posición pudo haber influido en los votos que la beneficiaron.
Además, detalla que Rivera no es idónea para integrar una casilla en la CC por no cumplir con uno de los requisitos necesarios para dicha designación, argumentó que la profesional no ha ejercido la docencia universitaria.
Julia Marisol Rivera y Luis Aguirre Pumay fueron electos como los representantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad.
Preocupación por integración de CC
La integración de la Corte de Constitucionalidad (CC)para el período 2026-2031 es un proceso que ha captado la atención de la sociedad civil, ante los constantes llamados de una renovación en la máxima corte de orden constitucional.
Este jueves, Alianza por las Reformas emitió un pronunciamiento por medio de sus redes sociales en el que exige una Corte de Constitucionalidad independiente, ética y comprometida con el Estado de Derecho, por lo que pidió no a la reelección de los actuales magistrados, por considerar que con sus resoluciones han favorecido a la impunidad y agregan que en 2022 beneficiaron a Consuelo Porras para que fuera incluida en la nómina final de fiscal general.
