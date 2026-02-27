Localizan cráneo humano en avenida Las Américas

Las autoridades localizaron un cráneo humano en la avenida Las Américas y 5ta. calle entre las zonas 13 y 14 de la Ciudad de Guatemala, la tarde de este viernes 27 de febrero.
Peatones que transitaban en el área peatonal se percataron del cráneo y dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) quienes confirmaron el hallazgo y alertaron al Ministerio Público (MP).
El hallazgo obligo al cierre del paso peatonal y de bicicletas en la ciclo vía; sin embargo, las diligencias generaron que automovilistas bajarán la velocidad para observar lo que ocurría.
Descenso de los homicidios
Según detalló la Administración de Bernardo Arévalo de León, entre el 1 de enero y el 12 de febrero pasados se contabilizaron 253 homicidios, la cantidad más baja desde 2001.
Los datos del Gobierno establecen que en 2024, por ejemplo, fueron 295 los asesinatos registrados en los primeros 43 días del año, mientras que, en 2009, por ejemplo también, fueron 785 homicidios contabilizados.