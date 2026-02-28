Capturan al supuesto asesino de mujer embarazada en Jalapa

Agentes de la Comisaría 22 de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron este sábado 28 de febrero de 2026 que un hombre fue capturado, por ser el sospechoso de perpetrar un ataque armado en la colonia Linda Vista del departamento de Jalapa en el que falleció una mujer que estaba embarazada y un hombre resultó herido.
El reporte de la PNC explicó que la mujer fallecida tenía siete meses de gestación y que como consecuencia del hecho violento también falleció el neonato. Las fuerzas de seguridad agregaron que el lesionado tenía al menos 46 años.
Los agentes identificaron al detenido únicamente como Heber, quien tras perpetrar la agresión armada intentó darse a la fuga. Sin embargo, los policías le dieron alcance para neutralizarlo y reducirlo al orden.
Tras las acciones para detener al principal sospechoso del ataque armado, los policías le incautaron una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros con un cargador vacío.
Primeras investigaciones en Jalapa
Según la descripción policial, en el lugar donde ocurrió el incidente armado fueron localizados varios casquillos de arma de fuego, los que fueron embalados por fiscales del Ministerio Público para profundizar en la investigación.
Según la base de datos de la PNC, Heber ya había sido detenido el 24 de septiembre de 2015, por la muerte de un hombre de 56 años, también en la zona 1 de la cabecera departamental de Jalapa.