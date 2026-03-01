Identifican a sicarios tras balacera en la zona 6 capitalina

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a un sicario detenido la tarde noche del pasado sábado, tras una balacera en contra de un local de ropa americana en la 15 avenida, entre 8ª y 9ª calles de la zona 6 capitalina los uniformados informaron este domingo, 1 de marzo de 2026, que el detenido es un terrorista de la Mara Salvatrucha.
La institución policial agregó que, durante una persecución, otro sicario chocó contra un vehículo y posteriormente falleció en un hospital a donde fue trasladado con custodia policial.
La PNC resaltó que los sicarios fueron identificados como Joshua Emanuel Galán Mena, de 19 años, alias "Gatillero", y Verny Alejandro Colindres Monterroso, de 26 años, miembros de la Mara Salvatrucha.
Los uniformados describieron que ambos resultaron heridos tras el impacto con el otro automotor, por lo que fueron trasladados bajo custodia policial hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Agresor permanece herido en el hospital
Agregaron que el fallecido es Colindres Monterroso, debido a un trauma craneoencefálico. Mientras tanto, Galán Mena permanece hospitalizado con múltiples lesiones y bajo custodia de la PNC.
La PNC explicó que ambos fueron localizados gracias a la intervención de los agentes de turno de la Comisaría 12. Indicaron que el ataque armado, que dejó dos hombres fallecidos y tres personas heridas (dos mujeres y un hombre) se registró en horas de la tarde del pasado sábado.
"Tras recibir la alerta, los policías activaron un operativo de respuesta inmediata y ubicaron a los responsables cuando huían en una motocicleta. Durante la persecución, los sospechosos impactaron con un vehículo en la 9 calle de la misma zona", finalizaron.
El hecho de violencia generó temor en los lugares aledaños y un cierre vial por las investigaciones del Ministerio Público. Cabe resaltar que la 15 avenida de la zona 6 es una importante vía del sector, porque comunica la Calle Martí y la Calzada José Milla y Vidaurre con el bulevar La Pedrera.