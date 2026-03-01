 IGSS sumará 90 salvavidas a su programa de Semana Santa
Nacionales

IGSS sumará 90 salvavidas a su programa de Semana Santa

El Seguro Social informó que los nuevos salvavidas superaron pruebas de atletismo y natación para unirse a su programa de salvamento.

Los nuevos salvavidas superaron varias pruebas físicas antes de ser confirmados., IGSS
Los nuevos salvavidas superaron varias pruebas físicas antes de ser confirmados. / FOTO: IGSS

Autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informaron que para la Semana Santa 2026 sumarán 90 nuevos salvavidas, a los 60 que ya trabajan para ese cuerpo de salvamento. La institución informó que más de un centenar de aspirantes participaron en las pruebas eliminatorias y de selección para formar parte del equipo.

De esa manera, los candidatos fueron evaluados en aspectos de salvamento acuático y otras pruebas técnicas aplicadas al campo laboral en que se desempeñarán. Los cursos y pruebas para los aspirantes se desarrollaron en el Puerto de San José, departamento de Escuintla.

Los nuevos salvavidas superaron pruebas que incluyeron una carrera de 1 mil 300 metros en tierra y 1 mil 500 metros de natación. Además, recibieron una capacitación para aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar y de salvamento acuático.

El temario incluyó labores y prácticas de prevención e identificación de alfaques. Los salvavidas también realizaron simulacros de rescates, en donde tuvieron la oportunidad de demostrar su desempeño y capacidad.

Salvavidas darán cobertura en diferentes lugares

Las autoridades del IGSS informaron que los salvavidas seleccionar tuvieron un desempeño que se calificó como bueno, porque "se trata de atletas que deben tener las capacidades para finalizar una prueba". Añadieron que las prácticas fueron exigentes, porque la idea del proceso de selección fue fortalecer el cuerpo de salvamento.

El IGSS anunció que para Semana Santa 2026 sus efectivos darán cobertura a 14 playas, dos lagos y dos centros recreativos a nivel nacional.

Cabe destacar que, durante la Semana Santa, varios destinos turísticos esperan una masiva llegada de personas, especialmente durante el descanso de la Semana Mayor. Para estas fechas, las playas y balnearios lucen abarrotados, por lo que la demanda de rescatistas se incrementa de manera considerable.

Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

Foto embed
Los salvavidas superaron pruebas físicas para comprobar su capacidad atlética. - IGSS
Foto embed
Los aspirantes tembién recibieron charlas de primeros auxilios y reanimación. - IGSS

