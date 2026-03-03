 Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CC
Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CC

La Sala Sexta fijó un plazo de 24 horas para que el Consejo Superior Universitario rinda informe de los antecedentes administrativos de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo admitió a trámite la acción constitucional de amparo promovida contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por la sesión en la que se designó a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, por dicha casa de estudios.

La acción promovida por Marco Vinicio Mejía Dávila señala que el Consejo Superior Universitario realizó una sesión extraordinaria, ilegal e ilegítima, el lunes 16 de febrero de 2026 para la designación de los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad,.

Dicha Sala fijó a la autoridad denunciada el el plazo de 48 horas para que rindan el informe circunstanciado y remitan la copia certificada de los antecedentes administrativos subyacentes al amparo, debiendo pronunciarse sobre la veracidad o no de los hechos del amparista, con las justificaciones que estimen pertinentes.

Mejía Dávila presentó el viernes, 27 de febrero, una acción de amparo con la que busca que se declare nula la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario en la que en que designaron magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.

Mejía Dávila señala de supuesto tráfico de influencias a Julia Marisol Rivera, quien fue electa como magistrada titular. El profesional de Derecho señaló que Rivera fue esposa del actual Secretario General del Consejo Superior Universitario y que ese vínculo de amistad o posición pudo haber influido en los votos que la beneficiaron. 

Además, detalla que Rivera no es idónea para integrar una casilla en la CC por no cumplir con uno de los requisitos necesarios para dicha designación, argumentó que la profesional no ha ejercido la docencia universitaria.

Julia Marisol Rivera y Luis Aguirre Pumay fueron electos como los representantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad. 

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

