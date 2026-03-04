Villa Nueva: Incidentes viales paralizan el tránsito

Las autoridades de tránsito reportaron que durante la madrugada de este miércoles, 4 de marzo, han ocurrido percances viales en diferentes puntos que complican la circulación en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, y áreas aledañas.
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, un vehículo quedó volcado tras un accidente ocurrido en la rotonda frente al mercado Concepción, zona 4 de Villa Nueva, en el tramo hacia la 16 avenida.
"Es importante tomar en cuenta que los agentes de la PMT, con fuerza humana, apoyaron para poder poner sobre ruedas este vehículo tipo panel cargado con frutas y poder movilizarlo", explicó Dalia Santos, vocera de la institución.
Agregó que el tránsito se mantuvo completamente detenido en el sector mientras se desarrollaban las maniobras correspondientes. En tanto, tras retirar el carro accidentado, persistió el congestionamiento debido al impacto que generó este cierre temporal que se tuvo en el área.
Vehículos averiados y colisiones
La PMT reportó un tráiler averiado en la 26 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, con dirección a la ciudad, el cual afecta la movilidad hacia El Trébol. Ya hay presencia de agentes de la insititución en este punto.
Además, se informó que el panorama del tránsito en la subida de Villa Lobos es bastante complicado debido al impacto que genera la presencia del referido obstáculo en la vía pública, en un momento en el que se presenta alta carga vehicular.
Por aparte, un bus con fallas mecánicas permanece en la 16 avenida, zona 4 de Villa Nueva. La PMT coordinó la presencia de una grúa para movilizarlo y habilitar el paso lo antes posible.
Asimismo, se informó que ocurrió una colisión vehicular en el kilómetro 15 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala. La PMT da seguimiento a este incidente y mantiene presencia en el área.