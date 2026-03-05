 OEA pide al Congreso una elección de magistrados basada en el mérito
Nacionales

OEA pide al Congreso una elección de magistrados basada en el mérito

La misión de la OEA exhortó a los diputados a rechazar candidatos con vínculos políticos que sugieran una "instrumentalización" del tribunal o perfiles asociados a prácticas de cooptación.

El Congreso desarrolla la sesión en la que se elige a magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. , Foto Omar Solís
El Congreso desarrolla la sesión en la que se elige a magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. / FOTO: Foto Omar Solís

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este jueves 5 de marzo al Congreso de la República a garantizar una elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), fundamentada en la "idoneidad, independencia y transparencia", en un proceso clave para la lucha contra al corrupción.

El pronunciamiento coincide con la sesión plenaria de este jueves, después de que la actual Corte de Constitucionalidad otorgara la víspera un amparo provisional que ordena al Legislativo realizar la designación de forma ininterrumpida.

El presidente, Bernardo Arévalo de León, subrayó a primera hora del día en un mensaje a la nación, que este fallo evidencia la urgencia de "renovar y reoxigenar" las altas cortes para evitar injerencias entre los poderes del Estado.

En su comunicado, la OEA advirtió que la urgencia judicial "no debe traducirse en decisiones apresuradas, opacas o motivadas por intereses particulares".

La misión exhortó a los diputados a rechazar candidatos con vínculos políticos que sugieran una "instrumentalización" del tribunal o perfiles asociados a prácticas de cooptación.

Diversas fuentes advierten que la elección podría favorecer a figuras cuestionadas como Roberto Molina Barreto, vinculado a la excandidata Zury Ríos, o a allegados de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea.

La OEA recordó que la legitimidad de la Corte de Constitucionalidad, pilar del sistema de frenos y contrapesos, depende de nombramientos ajenos a "acuerdos de reparto o cuotas".

La renovación de la magistratura es considerada por expertos un paso definitivo para blindar la lucha contra la corrupción y preservar el Estado de derecho en la nación centroamericana.

La misión concluyó instando al Congreso a que la elección se conduzca con "máxima publicidad" y una deliberación debidamente fundamentada en el interés público.

MP realiza diligencia en el Congreso

El Ministerio Público cercó el Congreso, mientras se desarrolla la elección de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Vía EFE

