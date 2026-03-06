Organizaciones rechazan reelección de Molina Barreto

Las autoridades indígenas ancestrales emitieron un comunicado este viernes, 6 de marzo, por medio del cual "rechazan" la reelección del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, por parte del Congreso de la República.
En el documento difundido a través de redes sociales, las comunidades señalaron que "aborrecen" esa elección y consideraron que los diputados electores demostraron su "conciencia putrefacta, cinismo y desfachatez". También consideraron que hicieron caso omiso a los llamados para que no se nombrar al referido funcionario judicial.
"Es claro su vinculación con mafias oscuras de poder, genocidas, crimen organizado y narcotráfico; así como celebraron su elección hoy, también celebren cuando el pueblo emita su juicio, el voto de 100 corruptos no significa legitimidad social", enfatizaron.
A criterio de los líderes indígenas, la democracia requiere actores que no promuevan impunidad ni corrupción. En ese sentido, criticaron que se haya dado el referido nombramiento y consideraron que de esa forma los legisladores se convirtieron en cómplices de las acciones irregulares de las que señalaron al togado.
"Los 100 diputados se manchan con la sangre de las víctimas del genocidio, la sangre de las víctimas clama justicia. Hoy más que nunca la justicia constitucional se vende al mejor postor, no nos quedaremos callados", manifestaron.
De igual forma, anunciaron que harán uso de las herramientas legales y acciones correspondientes a nivel nacional e internacional para visibilizar lo que describieron como "cooptación de la justicia constitucional a través de actores repudiables".
Las autoridades ancestrales señalaron que los corruptos tendrán su juicio y el pueblo emitirá su sentencia y quedará demostrado que solo sirvieron a sus bolsillos e intereses mezquinos.
Más pronunciamientos
La Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) señaló en un comunicado que la reelección de Molina Barreto y Rosales en la Corte de Constitucionalidad es "una ofensa" para la memoria de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.
Además, las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno comprometidas con la memoria histórica, la verdad y la justicia manifestaron su "profundo rechazo e indignación ante la decisión del Congreso de la República de Guatemala de reelegirlos" como integrantes del alto tribunal.
* Con información de Karla Marroquín y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7