 Guatemala expulsa a pandilleros salvadoreños del Barrio 18
Guatemala expulsa a pandilleros salvadoreños del Barrio 18

Los sindicados fueron entregados a las fuerzas de seguridad de El Salvador.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala y México implementaron acciones en conjunto para concretar la entrega a las autoridades de El Salvador de dos pandilleros del Barrio 18 que están señalados de una serie de delitos.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), delegados mexicanos entregaron a los sindicados en la frontera El Carmen, en jurisdicción del municipio de Malacatán, San Marcos.

La diligencia estuvo a cargo de investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de PNC, quienes posteriormente se encargaron de trasladar a los pandilleros salvadoreños con el fin de concretar su expulsión del territorio guatemalteco y ser ingresados a su país, donde tienen cuentas pendientes con la justicia.

Uno de los detenidos es José Melvin Bonilla García, de 35 años, quien cuenta con varios antecedentes penales. El otro fue identificado como José Mauricio Escobar González, de 36 años, alias "Cancún o Cuervo", quien posee antecedentes por extorsión, posesión y tenencia y recepción.

La PNC confirmó que ambos individuos son parte de la pandilla del Barrio 18 y que están vinculados a una serie de actos delictivos, por los que se busca continuar la investigación en su contra en su país.

Los pandilleros fueron trasladados al área fronteriza de San Cristóbal, en Jutiapa, para continuar con el procedimiento correspondiente de expulsión, donde fueron recibidos por la Policía del país vecino.

Exsenadora paraguaya denunciará su destitución ante audiencia de la CIDH en Guatemala

El caso de Kattya González será expuesto en una audiencia pública en la que también se abordarán casos de violencia contra mujeres políticas de Guatemala, México y Colombia.

Guatemala detiene a salvadoreña buscada por contrabando

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas dieron a conocer que en el marco de un operativo realizado a inicios de esta semana en un área fronteriza detuvieron a una mujer de nacionalidad salvadoreña, quien tenía vigentes tres órdenes de captura en su país por contrabando de mercaderías.

La sindicada fue identificada como Wendy Yamileth Zuñiga Tobar, de 33 años, quien fue ubicada por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la PNC en un sector de la aldea San Cristóbal, Atescatempa, departamento de Jutiapa.

Según la información compartida por la institución de seguridad, al momento de solicitarle solvencia en el sistema de Interpol se estableció que esta persona tenía tres órdenes de aprehensión en la República de El Salvador por el delito de contrabando de mercaderías.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

