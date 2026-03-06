 MP pide 20 años de prisión contra exviceministro García
Nacionales

MP solicita 20 años de prisión contra exviceministro por muerte de asesor del Congreso

Carlos García Rubio es señalado del crimen contra Hansel Szarata.

El exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, tras escuchar la resolución en una audiencia en la que se rechazó el cambio de delito en su contra, en agosto de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, tras escuchar la resolución en una audiencia en la que se rechazó el cambio de delito en su contra, en agosto de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal inició este viernes, 6 de marzo, con la etapa de conclusiones del juicio en contra del exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, procesado por su presunta participación en la muerte de Hansel Szarata, asesor legal del Congreso de la República.

Durante la audiencia, el Ministerio Público les solicitó a los jueces que se le imponga una pena de 20 años de prisión al exfuncionario, quien está señalado del delito de homicidio.

En declaraciones en diligencias anteriores, García Rubio aseguró que el ahora fallecido era "su mejor amigo" y que nunca tuvo intensión de dispararle.

Crimen contra asesor del Congreso

El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, fue asesinado en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.

El director de PNC, David Custodio Boteo, explicó en ese entonces durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que desde que ocurrió el crimen se nombraron dos equipos de personal de Delitos contra la Vida. Señaló que especialmente uno de estos ha dado más resultados hasta ahora, pues cuenta con la unidad de Análisis Videoforense de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

El entrevistado compartió que se recopiló toda la información pertinente, incluidas las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia. También se hicieron algunas entrevistas a testigos presenciales del hecho, logrando individualizar a la persona que sería la responsable.

Recrean escena

En julio de 2025, el Ministerio Público (MP) llevó a cabo una diligencia en seguimiento de las investigaciones por la muerte de Hansel Szarata. En ese contexto, el personal fiscal acudió al parqueo del centro comercial, ubicado en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, donde falleció el funcionario. El objetivo fue hacer una recreación del hecho justamente en la escena del crimen.

De acuerdo con la información compartida, los equipos se presentaron al recinto donde colocaron los vehículos que habrían participado en el incidente. Posteriormente, representaron la escena de la muerte utilizando armas de fuego descargadas.

